FK PROSEČ (2022/23 – 1. místo)

Jaroslav Marek, trenér: „Do nové sezony vstupujeme víceméně ve stejném složení jako do té předchozí. Nedáváme si nějaké extra předsevzetí, chceme hrát tak, abychom z našeho fotbalu měli radost a bavili naše skvělé fanoušky. Na co to bude stačit, to uvidíme, ale myslím, že nás čeká velmi vyrovnaná soutěž a věřím, že jsme dobře připraveni a budeme úspěšní.“

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ (sestup z KP)

Petr Matoušek, sekretář: „Změny jsou vpravdě revoluční. Tým povede nové trenérské duo Petr Václavek – Martin Potáček a k dispozici bude mít radikálně omlazený kádr s věkovým průměrem těsně nad dvacet let, který je z valné většiny složený z třebovských odchovanců. Cílem je stabilizovat tým, „neprohučet“ do I. B třídy, přilákat co nejvíce diváků a dělat fotbal tak, aby to všechny bavilo.“

TJ JABLONNÉ NAD ORLICÍ (3. místo)

Miroslav Bednář, trenér: „Znovu se zaměřit na hru, za kterou byli hráči odměněni potleskem a především v domácím prostředí naháněli soupeřům strach. V premiérovém ročníku jsme obsadili třetí příčku, hráči jsou hladoví a chceme udělat všechno pro to, abychom hráli co nejvýše. Kádr doplnila trojice nových hráčů z dorostu, z nichž dva dostávali příležitost během jarní části sezony předešlé. O dalším posílení jsme neuvažovali. Vracejí se hráči po dlouhodobém zranění, avšak ti musí dostatečně potrénovat, aby byli konkurencí pro další. Na kontě odchodů evidujeme Matěje Fogla, jemuž pracovní vytížení nedovoluje naskočit do tréninkového procesu. Realizační tým je beze změn.“

Sokol Dolní Újezd vs. TJ Jablonné nad Orlicí.Zdroj: Deník/Radek Halva

SK ZÁMRSK (4. místo)

Miroslav Kaluža, trenér: „Asi nám bude chvilku trvat, než naše hra bude mít stejné parametry, jaké měla v jarní části, ale s tím mají problémy všichni naši soupeři. Pokud toto v prvopočátku zvládneme, budeme hodně nahoře. Do přípravy se ze zdravotních a jiných důvodů nezapojili Semerád, Csernyanszký, Novák, Matoušek, Doša, Rožek a Podmajerský. Nově příchozí jsou Gerčák, Nowak a po zranění se vrací Mudrich. V jednání jsou ještě tři hráčské příchody do každé řady.“

TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE (5. místo)

Miroslav Tesař, trenér: „Za nás to bude jednoduché. Kádr zůstal nezměněn a cíl je jasný: udržet příslušnost k soutěži.“

TJ SVITAVY B (6. místo)

Martin Komoň, trenér: „Chceme plnit roli B mužstva, tzn. využívat nevytížené fotbalisty a hráče rozehrávající se po zranění z A týmu, zapracovávat mladé kluky, jít herní společnou cestou s áčkem a po sportovní stránce se pohybovat v klidných vodách pořadí krajské I. A třídy.“

FK SKUTEČ (7. místo)

Martin Horáček, trenér: „Cílem je stabilizovat mužstvo, doléčit několik zraněných hráčů a pohybovat se v horní části tabulky.“

FK LETOHRAD B (8. místo)

František Zeman, trenér: „Chceme se pohybovat v klidných vodách krajské I. A třídy. Co se týče změn v kádru, tak kariéru ukončil Jiří Černohous. Tým jsme doplnili z dorostu (Matěj Hauf, Jiří Javůrek, Štěpán Šantrůček), dále přišli Vasil Dunas z Těchonína, Martin Chládek z Verměřovic a Leoš Lhotský z Nových Horek.“

SK POLIČKA (9. místo)

Mirek Stejskal, trenér: „Hlavní cíle máme dva. Prvním je se vyhnout záchranářským bojům, které se nás týkaly prakticky po celou loňskou sezonu. Naše jarní výkony napovídají, že by to tak mohlo být, ale teprve samotná soutěž ukáže, jestli se nám podaří na jarní výsledky navázat. Pokud budeme schopni začít vozit také body z venkovních zápasů, mohl by nás čekat klidný ročník. Druhým cílem je potom více do týmu začlenit mladší spoluhráče, kteří určitou kvalitu mají a rozhodně jí prokázali v odehraných přípravných zápasech. Svoji šanci určitě dostanou a bude záležet pouze na jejich chuti trénovat a poprat se o místo v základní sestavě. Asi největší změna se udála v realizačním týmu, kdy jsem převzal tým po Romanu Kysilkovi společně s Františkem Švecem. Co se týče hráčského kádru, skončil u nás Michal Šmída, který se vrátil do Vrchoviny a pokusí se s ní poprat o návrat do MSFL. Nahradit by ho měl Michal Mazel, který přichází z Bystřice nad Perštejnem a v předchozích letech hrál spíše v Rakousku. Žádnou další změnu kádr nemá, i když jsme se snažili některé hráče oslovit, ale bohužel se je nepodařilo přesvědčit.“

SK Polička vs. SK Zámrsk.Zdroj: Deník/Radek Halva

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ B (10. místo)

Jan Skácel, sekretář: „Cíl pro novou sezonu je jasný – vyhnout se bojům o záchranu a pohybovat se v klidném středu tabulky. Změny v realizačním týmu ani hráčském kádru nejsou. Stále a citelně bude chybět dlouhodobě zraněný nejlepší střelec Tomáš Pinkava. Vzhledem k doplnění A týmu budou určitě hojně využíváni hráči jeho širšího kádru. Možná častěji to budou Ondřej Mikulecký ze Sloupnice, Michal Hofman z Pardubic a přeřazení dorostenci z FK Orlicko Daniel Řehák, Filip Kočí a Jaroslav Škrobánek.“

TJ SOKOL DOLNÍ ÚJEZD (11. místo)

Jan Kabrhel, sekretář: „Našim jednoznačným cílem je zajistit si co nejdříve udržení v I. A třídě a pohybovat se ve vyšších patrech tabulky, než tomu bylo na jaře. Rozhodně nehodláme opakovat naši jarní zkušenost, kdy jsme se zachraňovali do posledního kola. Realizační tým se nezměnil, pouze jej doplnil zkušený Jan Sigl jako asistent trenéra. V hráčském kádru jsme nově přivítali našeho mladého odchovance Lukáše Novotného, který se vrátil z působení v chrudimském dorostu a jeví se ve velice nadějném světle.“

FC JISKRA 2008 (12. místo)

Jan Horák, sekretář: „Od té doby, co jsme se vrátili do krajské I. A třídy, si vždy před sezonou klademe stejný cíl – vyhnout se bojům o záchranu. Stejně je tomu také letos. Kádr opustil jeden z důležitých hráčů Dan Dvorský, který se zkouší prosadit v divizním Letohradu. Na druhou stranu doufáme v návrat uzdravených hráčů po zranění, což by nám výrazně pomohlo.“

SK SPARTAK SLATIŇANY (postup z I. B třídy skupiny A)

Jiří Zdražil, trenér: „Cílů pro nadcházející sezonu máme více. Našim velkým společným cílem je snažit se hrát líbivý fotbal a snažit se uspokojit naše fanoušky. Dalším cílem je zařazovat do dospělého fotbalu další mladé hráče z mládeže.“

1. FC ŽAMBERK (postup z I. B třídy skupiny B)

Michal Pavelka, trenér: „Přestože jsme v I. A třídě „nováčkem“, tak chceme čeřit vody v horních patrech tabulky, bavit fotbalem sami sebe a přilákat tak na náš zrekonstruovaný stadion co nejvíce diváku. Ze stávajícího hráčského kádru nikdo neodešel a naopak přišli Chlumecký a Kmoch ze Slatiny nad Zdobnicí a Bartoš z dorostu. Realizační tým z pracovních důvodů opustil asistent Luděk Šedivý, kterého nahradil Jakub Rudolecký.“