S počtem sudích aktuálně zařazených na nominační listině došla komise na číslo 66 a s tím lze při delegacích pracovat nesporně lépe, než tomu bylo v uplynulých ročnících. Co však předsedu KR PKFS KAMILA SCHMEISERA (49) trápí, to je nedostatečná možnost obsazování mistrovských zápasů delegáty, která zůstává kvůli nařízení FAČR nadále seškrtána.

Výkop jarní části mistrovské fotbalové sezony v Pardubickém kraji je za dveřmi. Jak jsou na rozhodující boje o postupya sestupy v jednotlivých soutěžích připraveni rozhodčí?

Rozhodčí jsou nachystáni jako vždy optimálně. V únoru proběhl v Chrudimi tradiční zimní seminář rozhodčích a delegátů, jehož součástí byl také pravidlový test, který dopadl dobře. Účast byla vysoká, omluv bylo opravdu jenom minimum.

Jaký počet arbitrů budete mít na jaře v Pardubickém kraji k dispozici? A mohl byste přiblížit zastoupení našeho kraje na nominačních listinách profesionálních soutěží a soutěží ŘKČ?

Vzhledem k tomu, že nominační listina ještě není výkonným výborem schválena, nevíme přesný počet, ale předběžně můžeme počítat s šestašedesáti rozhodčími. Na nominační listině profesionálních soutěží máme z našeho kraje dva rozhodčí a v soutěžích Řídící komise pro Čechy jich je sedmnáct.

Pokud se vrátíme k odehrané podzimní polovině, jak zní vaše hodnocení výkonů rozhodčích? Mohl byste zmínit zápasy, kdy si zasloužili pochvalu, a naopak některé s opačným znaménkem?

Myslím si, že podzimní část nevybočila z průměru a nemuseli jsme řešit závažná pochybení. Určitě jsou utkání, kde si rozhodčí počínali nadstandardně dobře, ale našly se i zápasy méně vydařené. Všechny tyto věci jsme si ale vyříkali na semináři interně a tím je to vyřešeno.

Jen v soutěžích mužů se v kraji každý týden odehraje skoro třicet utkání a ne všechny můžete pochopitelně s kolegy vidět na vlastní oči. Jakým způsobem potom získáváte informace o počínání rozhodčích, zejména v případě stížností, sporných situací, protestů atd.?

Bohužel můžeme z nařízení Fotbalové asociace České republiky obsadit delegáty pouze deset utkání ze třiceti hraných v kategorii dospělých, což skutečně není mnoho. Proto jsme nuceni využívat i videozáznamy z krajského přeboru, které však svojí kvalitou dost často pokulhávají. Informace o utkáních tak získáváme jak od oddílů, tak rozhodčích nebo členů komise, kteří některé zápasy sledují.

Od začátku vašeho působení úzce spolupracuje se všemi čtyřmi okresními komisemi rozhodčích. Platí stále, že tato spolupráce je na velmi dobré úrovni a ku prospěchu věci?

Tady musím říct, že všechno funguje v naprostém souladua vycházíme si vstříc i v obsazování. Znovu musím zdůraznit, že bez pomoci okresů bychom těžko obsadili krajské soutěže dospělých trojicemi rozhodčích, o soutěžích mládeže nemluvě.

Všichni se shodnou na tom, že ve společnosti obecně, fotbalová hřiště nevyjímaje, roste agresivita, nesnášenlivost, všeobecná podrážděnost. Jak těmto jevům budou čelit rozhodčí, dá se třeba čekat jejich stále důslednější postihování?

Agresivita narůstá úměrně s agresivitou ve společnosti. Lidi jsou ve stresu a vybíjejí se potom na hřištích a často i na rozhodčích. Ti potom mají jedinou možnost, a to vše popsat v zápise o utkání. Poté už rozhoduje STK nebo DK. Jsem jednoznačně pro zpřísnění trestání těchto nežádoucích záležitostí, které ve fotbale nechceme sledovat.

Téma výkladu pravidel, zejména o hře rukou a případně o ofsajdu. Nemáte už někdy pocit, že se v aktuálním stavu nikdo pořádně nevyzná? Jak vy osobně tahle témata vnímáte, a to nejen z pohledu rozhodčího, ale také s ohledem na širokou fotbalovou veřejnost, která nemá detailní pravidlovou znalost a občas u některých situací nevěřícně kroutí hlavou?

Pravidla o hře rukou a ofsajdu prochází neustále řadou změn. A musím souhlasit, že někdy opravdu nešťastných. Na rozhodčího jsou pak kladeny velké nároky na posouzení určité situace, kdy musí rychle vyhodnotit mnoho aspektů. Na naší úrovni ještě bez pomoci VAR. Takže vznikají sporné a nejasné herní situace, nicméně doufám, že jich na jaře bude co nejméně.

Jak bude na jaře pokračovat činnost delegátů asociace? Předpokládám, že nadále s početním omezením obsazení na třetinu utkání na kolo… Jak s jejich hodnocením pracujete?

Jak jsem výše uvedl, můžeme obsadit pouze deset utkání. Se zprávami delegátů samozřejmě pracujeme, ale chybí nám možnosti obsazení většího počtu zápasů, kde by delegát měl svoji práci jistou. Ať už jde o vyhrocená derby, nebo utkání, která řídí nováčci či mladí rozhodčí.

Ještě několik slov o práci s talentovanými rozhodčími. Co všechno pro ně vaše komise organizuje a vidíte na nich dostatečný zájem o prohlubování jejich znalostí a schopností?

Ještě před začátkem jarní části máme připraven Vzdělávací program rozhodčích, kde se zaměříme na fyzickou kondici, ale také na spolupráci rozhodčích na hrací ploše a test z pravidel fotbalu. VPR děláme hlavně pro mladé a jejich zájem nás nutí k tomu, abychom takové akce pořádali. Pokud by zájem nebyl, tak by to bylo zbytečné.

Vaše přání před jarním mistrovským výkopem z pohledu krajských rozhodčích?

Přáním naší komise v první řadě je, aby se všechno podstatné odehrávalo pouze na hřištích. A především si přejeme více tolerance k nechtěným chybám rozhodčích ze strany funkcionářů, trenérů, hráčůa v neposlední řadě fanoušků.