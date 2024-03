Cíl pro jarní část?

SK STOLANY (1. místo, 34 bodů)

Miroslav Hluchník, trenér: „Předvádět dobré výkony. Rádi bychom také udrželi co nejdéle první místo v tabulce, ale o tom nám napoví prvních pět kol.“

SK ROZHOVICE (2. místo, 29 bodů)

David Stejskal, trenér: „Kádr budeme mít totožný jako na podzim a stejně tak cíle. Chceme předvádět atraktivní fotbal, který bude dělat radost nejennám samotným, ale i divákům, a pokusit se umístit v tabulce co nejvýše.“

AFK OPATOVICE NAD LABEM (3. místo, 25 bodů)

Jiří Černohubý, trenér: „Jdeme do toho s tím, že bychom rádi postoupilido I. A třídy. Vzhledem k našemu sportovnímu areálu i skvělé mládežnické základně si myslím, že bychom si to zasloužili. Dobře pracujeme také v zimní přípravě, na kterou se scházíme ve velkém počtu. Tým jsme i trochu posílili a nikdo nám z kádru neodešel. Proto pevně věřím, že by se nám náš cíl mohl splnit.“

TJ SLAVOJ CHOLTICE (4. místo, 24 bodů)

Jiří Vašíček, trenér: „Chtěli bychom se pohybovat v horní části tabulky. Odešel nám jeden hráč do Rosic nad Labema příchody máme zatím v jednání, tak uvidíme, zda to dotáhneme.“

TJ MEZILESÍ NAČEŠICE (5. místo, 21 bodů)

Richard Jirásek, předseda: „S podzimní částí panovala spokojenost a rádi bychom proto naše výkony zopakovali. Budeme spokojeni, když nám zůstanenaše pozice v klidných vodách tabulky.“

TJ SOKOL ROSICE NAD LABEM (6. místo, 20 bodů)

Pavel Vrba, trenér: „Po podzimní části jsme na šestém místě, na podobných pozicích bychom se chtěli pohybovat rovněž ve druhé polovině sezony. Důležité je samozřejmě mít k dispozici zdravé hráče a vyvarovat se zbytečných chyb v obraně, které nám často komplikovaly situaci na podzim. Chceme podávat dobré výkony a především v domácím prostředí bavit naše fanoušky. Dlouhodobějším cílem potom zůstává stabilizace hráčského kádru.“

AFK HORNÍ JELENÍ (7. místo, 18 bodů)

Kamil Pecivál, trenér: „Rádi bychom především dobře vstoupili do druhé poloviny mistrovské soutěže, abychom se vyhnuli příčkám znamenajícím sestup. Chtěl bych také dát prostor všem členům kádru, aby se v zápasech ukázali.“

TJ LUŽE (8. místo, 17 bodů)

Roman Hendrych, trenér: „My si žádné velké cíle nedáváme. Každopádně bychom se chtěli pohybovat v horní části tabulky a hlavně bychom chtěli hrát fotbal, který se bude líbit.“

TJ SOKOL SVRATOUCH (9. místo, 14 bodů)

Martin Pavlík, trenér: „Cílem je se především zachránit v soutěži, a kdyby se nám povedlo udržet stávající umístění, tak budeme jen spokojeni.“

SK RVÁČOV (10. místo, 13 bodů)

Aleš Meloun, předseda: „Při našem postavení v tabulce nás čeká těžký boj o záchranu, o níž se pokusíme ze všech sil.“

TJ PŘELOVICE (11. místo, 12 bodů)

Miloslav Petrlík, trenér: „Chceme se vyhnout pozicím znamenajícím sestup a zapracovávat mladé fotbalisty do kádru.“

TATRAN HROCHŮV TÝNEC (12. místo, 11 bodů)

Leoš Kaplan, předseda klubu: „Chceme se nadále udržet v krajské I. B třídě, než uděláme v klubu reorganizaci a budeme moci myslet i na jiné cíle.“

FK PŘELOUČ B (13. místo, 8 bodů)

Jan Dušek, předseda: „Béčko vstoupilo do I. B třídy s mladými hráči a cílem zkusit si krajskou soutěž. Proto je výzvou se v ní po nepovedeném podzimu udržet.“

SK ŘEČANY NAD LABEM 1920 (14. místo, 7 bodů)

Ladislav Chára, trenér: „Vzhledem k našemu umístění si nemůžeme přát nic jiného než udržení účasti v krajské soutěži.“