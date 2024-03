Jak by to přitom bylo krásné a přehledné, pokud by všechno platilo tak, tak je dáno na papíře v příslušných rozpisech jednotlivých soutěží.

A většinou to nakonec ještě ke všemu dopadne naprosto jinak, než se předpokládalo.

Je to každoroční kolorit fotbalového jara v regionu. Blíží se konec sezony a vypukne nekončící seriál spekulací, více nebo méně zaručených informací, zpráv, fám a domněnek.

Jenže tyhle časy jsou zřejmě nenávratně pryč a fanoušci jsou znovu odsouzeni k tomu, že pohled na konečné tabulky nemusí znamenat, že se mužstva posunou přesně tak, jak by jejich pořadí mělo určovat. Alespoň nic nenasvědčuje tomu, že by tomu letos mělo být jinak.

Ostatně stačí si vzpomenout na závěr předcházející sezony, kdy postup do divize neakceptoval krajský přeborník z Horních Ředic a šampión I. A třídyz Proseče pro změnu odmítl krajský přebor.

Ve druhé nejvyšší krajské soutěži se našel jediný celek se zájmem postoupit (Prosetín) a řídící komisi tak následně nezbývalo než složení svých tříd porůznu doplňovat, nabízet postup dalším týmům, snižovat počty sestupujících apod.

A fotbalová veřejnost jen čekala, co se vlastně bude dít.

A že by pro tentokrát všichni premianti krajských soutěží postup brali?

Vyloučit to samozřejmě nelze, ale začtete-li se do řádků fotbalové přílohy Deníku, tak se kromě divizního Ústí nad Orlicí bažícího po třetí lize neobjevuje skoro nikdo (s čestnou výjimkou Moravské Třebové a Opatovic nad Labem), kdo by se k postupovým ambicím přihlásil nahlas a s odhodláním.

Což může být také trocha taktiky, ale pozitivní signál to rozhodně není.

Postupový klíč? Vše záleží na divizi

Připomeňme si ještě, jak se to má s postupovými a sestupovými modely. Klíčový bude samozřejmě osud ohrožených týmů v divizi a z pohledu Pardubického kraje tedy především kriticky „namočeného“ Letohradu. Jeho případný sestup se zákonitě promítne rovněž do krajských soutěží.

Právo postupu do divizní soutěže bude mít pochopitelně vítěz krajského přeboru a v případě jeho odmítnutí druhé mužstvo konečné tabulky. Nikdo další do divizní soutěže projít nemůže.

Z I. A třídy bude garantováno právo postupu pro dvě družstva a za určitých okolností (nesestup z divize + postup krajského přeborníka) dokonce pro tři. Znovu ovšem upozorněme, že loni bylo jediné… Z každé skupiny krajské I. B třídy bude moci nahoru jeden tým, za příznivých okolností potom ještě lepší v porovnání mužstev na dalších příčkách.

Pokud jde o sestupy, i tam jsou normy na první pohled jasné. Zachrání-li se Letohrad (a samozřejmě všechny další krajské celky) v divizi, spadnou z krajského přeboru dva týmy, z I. A třídy rovněž dva a z I. B tříd celkem tři. Sestoupí-li jeden tým z divize do Pardubického kraje, zvedá se tím počet sestupujících z I. B třídy do okresů na čtyři (tedy dva z každé skupiny).

Jenže je tady řada okolností, které do tohoto systému mohou „hodit vidle“. Na prvním místě pochopitelně nepostup z kraje do divize, dále odmítnutí postupu z dalších krajských soutěží, nepřihlášení se družstva do nové sezony a podobně.

A z toho potom vzniká fotbalový „guláš“.