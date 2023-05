/FOTOGALERIE/ Cesta do CFIG Areny. Nebo cesta na Stadion Arnošta Košťála. Ať si vyberete kterýkoli z názvů nové pardubické fotbalové chlouby, tak vystihuje podstatu snažení účastníků Poháru hejtmana Pardubického kraje. Právě tam se totiž v červnu bude hrát finále této soutěže a po čtyřech středečních zápasech čtvrtfinále je jasné, kterým týmům zbývá poslední krok k tomu, aby si zahrály na ligovém trávníku.

TJ Svitavy vs. FK Přelouč (Pohár hejtmana). | Foto: Martin Alexa

V osudí zůstaly tři celky z Pardubicka a litomyšlská Jiskra po thrilleru v derby v Moravské Třebové. Domácí Slovan, který, jak se zdá, se pomalu probouzí z vleklé výsledkové krize, vedl od 11. minuty a úspěšně potom odrážel veškerou snahu soupeře o vyrovnání. Poslední zoufalý pokus Litomyšle ve čtvrté minutě nastaveného času se však přece jenom ujal a v rozstřelu, v němž přišli ke slovu skoro všichni hráči, byli hosté přesnější.

„Na pohár do Moravské Třebové jsme odjeli s několika absencemi. Před zápasem jsme byli domluveni, že prostor dostanou i ostatní kluci, kteří trénují a tím pádem si to zaslouží. Do utkání jsme nevstoupili tak jak bychom si představovali, a táhlo se to s námi prakticky celou dobu. Hráčům nelze upřít snahu, ale přišlo mi to, jako bychom nedokázali z dvojky zařadit alespoň na trojku. Moravská Třebová hrála v hlubokém bloku, předváděla jednoduchý nakopávaný fotbal a čekala na standardní situace nebo brejky. Bohužel prakticky po jedině návštěvě našeho pokutového území v prvním poločase jsme prohrávali. Obrázek hry se nezměnil ani po změně stran. My jsme prostřídali, jak bylo v plánu, dostali jsme se do tří velmi dobrých šancí, ale branku se nám vstřelit nepodařilo. Přestáli jsme brejk soupeře, který skončil na tyči, a z úplně posledního rohu jsme díky důrazu Martina Severy vyrovnali. Pak přišla penaltová loterie, kde jsme v desáté sérii opět díky muži zápasu Martinu Severovi rozhodli a postoupili do semifinále. Výkon byl daleko od toho, na co jsme zvyklý, ale i takové zápasy přijdou a je pozitivní, že jsme ho zvládli. Teď se těšíme na los semifinále,“ shrnul střetnutí litomyšlský trenér Roman Pražák.

Asi největší čtvrtfinálové překvapení se narodilo ve Svitavách. Málokdo čekal, že domácí rozjetí po dvou výborných představeních v mistrovské soutěži vypadnou s Přeloučí. Penaltu však neproměnili už v průběhu hry a další tři potom v rozstřelu, do kterého však zápas vůbec neměli nechat dojít. „Utkání nelze hodnotit z naší strany jinak než jako ostudu a obrovské zklamání. Tím spíše, že jsme se poměrně rychle ujali vedení a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom měli mít jakékoli problémy se soupeřem, který působil dojmem, že zápas přijel jenom odehrát. Jenže hlava zase jednou porazila nohy. Hostům stačila na gól prakticky jediná střela mezi tyče, jinak odehráli utkání zalezlí na vlastní polovině, ale my si s tím nedokázali poradit. Chyběla chytrost, moment překvapení, v zakončení jsme úplně vyhořeli, což jsme korunovali v penaltovém rozstřelu. Po dvou povedených výkonech v krajském přeboru byl pro mě náš výkon rozčarováním, protože tohle utkání mělo být do poločasu jasně rozhodnuté,“ uvedl vedoucí týmu Oldřich Palla.

Top čtyřku doplnily Libišany, které se na jaře zřejmě soustředí především na pohár, neboť pár dnů poté, co v mistrovské soutěži prohrály s Chocní, si celkem bezpečně poradily v regionální bitvě se silnými Holicemi. Postupový aspirant z I. A třídy z Jablonného nad Orlicí má za sebou zajímavé porovnání výkonnosti na půdě Lázní Bohdaneč a nevyšel z něj rozhodně špatně. Domácí byli celkově lepší a postoupili po zásluze, ale střelecky se prosadili pouze jednou a nadšeně bojující hosté udrželi diváky v napětí do závěrečného hvizdu.

Semifinálové dvojice se budou losovat, úřední termín je 17. května.

ČTVRTFINÁLE: Moravská Třebová – Litomyšl 1:1 (1:0), pen. 8:9. Branky: Bambušek – M. Severa. Lázně Bohdaneč – Jablonné nad Orlicí 1:0 (1:0). Branka: Kejmar. Libišany – Holice 5:2 (2:1). Branky: Vaníček 2, Fidra 2, O. Kraják – Balog 2. Svitavy – Přelouč 1:1 (1:0), pen. 2:3. Branky: M. Čížek – Hrečín.

Na programu byla také jedna dohrávka krajského přeboru a Horní Ředice po těsné výhře nad Českou Třebovou se jejich náskok na čele tabulky zvýšil na 16 bodů. Ne, v těchto tabulkových patrech se drama letos konat nebude. „Na půdě největšího favorita soutěže jsme neodehráli špatnou partii. Zejména v prvním poločase jsme byli více než důstojným soupeřem. Za bezbrankového stavu jsme ale neproměnili dvě obrovské šance a naopak domácí se po rohovém kopu dostali do vedení. Druhý poločas již favorit dokazoval svoji vysokou kvalitu a začal nás přehrávat. Pojišťovací druhé brance však zamezil buď gólman Jeřábek, praporek rozhodčího nebo branková konstrukce. Utkání tak bylo napínavé až do samého závěru,“ glosoval vystoupení na hřišti lídra tabulky českotřebovský trenér František Dvořák ml.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 22. kolo: Horní Ředice - Česká Třebová 1:0 (1:0). Branka: Plašil. Moravany - Třemošnice 2:4 (2:3). Branky: Kakrda, Formánek - Šmídl 3 (1 z pen.), Šebek.

I. B TŘÍDA skupina A – 17. kolo: Rváčov – Rozhovice 2:2 (1:0). Branky: Jeníček, Dostál – Uhlíř, Mudruňka.