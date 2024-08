V Janově se poprvé hrála krajská I. A třída. K premiéře přijelo letohradské béčko a utkání, které mělo náboj do posledních okamžiků, vzalo smírný konec. Asi zaslouženě, ačkoli kdyby v poslední minutě Heger proměnil stoprocentní tutovku… „Vinou zranění a dovolených jsme se museli obejít bez čtveřice hráčů, kteří v minulém týdnu nastoupili v Českých Heřmanicích. Do zápasu jsme nastoupili s respektem ke kvalitám Letohradu, ale také s jasným cílem soustředit se co nejvíce do obrany a hrát na rychlé protiútoky. V prvním poločase se nám dařilo plnit spíše obrannou fázi, bohužel ve 23. minutě jsme včas nezareagovali na soupeřův rychlý přechod do útoku a inkasovali branku. Nutno dodat, že dopředu jsme si do té doby moc příležitostí nepřipravili a hosté měli herní převahu,“ řekl janovský trenér Lukáš Šváb. „Zlom v našem herním projevu nastal po půlhodině, kdy jsme vstřelili vyrovnávací gól. Po změně stran jsme obraz hry srovnali a dovolím si tvrdit, že taktika zvolená do druhého poločasu nám nadmíru vycházela. Soupeře jsme do žádných větších příležitostí nepustili, ba naopak jsme si dvě obrovské možnosti ke konci utkání vypracovali sami. Škoda, jen, že jsme neměli více štěstí při zakončení. Celkově si však myslím, že remíza byla pro oba týmy spravedlivá,“ uznal Šváb.

Vstřelit tři branky venku a odejít ze hřiště s prázdnou, to přijde k vzteku. Přesně to se přihodilo poličským fotbalistům ve Slatiňanech. Problémem, který hosty nakonec připravil o naději na bodový zisk, byl špatný vstup do druhého poločasu. S nepříznivým stavem 1:4 se těžko něco dělá a i když poličská stíhací jízda byla mohutná, tak stačilo pouze na korekci porážky.