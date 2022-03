Podle jeho vlastních slov by mu až tak nevadil kariérní sestup, nicméně způsob sesazení nemohl akceptovat, a tak od lídra odešel. A nebyl sám. Z klubu odešel také sportovní manažer prvního týmu Martin Hrdý.

Flachs bez práce dlouho nezůstal. Po jeho službách sáhl ligový dorost Hradce Králové. U šestnácky nastoupil jako asistent bývalého ligisty.

Tomáš Flachs už v hradecké bundě.Zdroj: Foto sportovce Na žádné úrovni není obvyklé, aby skončil trenér vedoucího celku. Jaké lze pro to najít vysvětlení?

(hořce se usmívá) S předsedou klubu panem Drábkem jsme se před sezonou domluvili na tom, že hlavním trenérem budu do zimy. Potom se uvidí, co dál. Rozhodl se, že přivede dalšího trenéra, s tím, že budeme na lavičce rovnocennými partnery. Nicméně potom byl hráčům představen jako nový hlavní trenér pan Rydval. Dostal jsem čas i prostor rozmyslet se, jestli přijmu sesazení na asistenta. V tu dobu jsem řešil nabídku z Hradce Králové od ligového dorostu U16. Situace v Horních Ředicích mé rozhodnutí jít raději k mládeži uspíšila.

S Hradcem jste koketoval ještě jako trenér Ředic. Existovala varianta, že odejdete v rozehrané soutěži?

Ne. Původně jsem počítal s tím, že jaro dojedu v Horních Ředicích. Hradec bych bral až po sezoně. Nečekal jsem, že se přivede nový trenér. Na druhou stranu dohoda zněla na půl roku a pan Drábek si to vyhodnotil takto.

Jinými slovy dohoda porušena nebyla, ale vadil vám způsob, že jste byl sesazen…

Měl jsem sezení s panem Drábkem, kde mi oznámil, že chce přivést nového trenéra. Abychom spolupracovali a fungovali jako sehraná dvojice. Prý, jak si nastavíme spolupráci, je jen na nás. Odvětil jsem mu dobře, že se o tom s panem Rydvalem pobavíme. Na tréninku, na kterém jsem nebyl, si ale pan Drábek vzal slovo a představil ho jako hlavního trenéra.

Nikdo se mnou změny neprobíral

Měl jste nějaké tušení, že to může takto dopadnout?

Ano. Napadlo mě to. Samozřejmě, že když přivádíte v rozehrané sezoně trenéra, který je starší a zkušenější než jeho předchůdce, tak nebude dělat mladému klukovi asistenta.

Vy jste jako trenérský zelenáč dovedl Horní Ředice na podzimní trůn. Brali to v klubu tak, že se na obrovském úspěchu podílel i trenér? Co na to předseda?

To byste se musel zeptat jeho. Nicméně vnímal jsem to tak, že jsem měl v kádru čtyři kluky s ligovými zkušenostmi, a to už muselo být sakra někde znát.

Nenabyl jste pocitu, že předseda, poté co Ředice vystřelily do čela, potřeboval mít na lavičce jméno a ne člověka z „Nemanic“?

Bylo mi to prezentováno, tak že déle než půlroku vykonávat funkci hlavního trenéra nemůžu. Byl jsem ale ochoten dál pracovat pro klub za situace dvou rovnocenných trenérů. Říkal jsem si, že se něco se od zkušenějšího kouče přiučím. Za čtrnáct dní se situace otočila.

Flachs: Stojím nohama na zemi. Odpichuji se od ní před každým zápasem

Je trochu s podivem, že nejvyšší vedení nekonzultovalo změny s hlavním trenérem…

Popravdě řečeno, nikdo se mnou změny neprobíral. Pan Drábek za mnou nepřišel a oslovil jiného trenéra. Dostával jsem indicie, že se něco děje. Hráči se mě ptali, co je pravdy na příchodu nového trenéra. Já jim odpovídal, že to je blbost, to bych věděl.

Jaké jste měl vztahy s nejvyšším ředickým vedením. Byl jste pro ně partner, nebo páté kolo u vozu?

Naše vztahy nebyly špatné. S panem Drábkem jsme všechno spolu konzultovali, tedy až na toho nového trenéra. Do té doby se mnou jednal na rovinu. Poté co přivedl pana Rydvala se naše komunikace zjednodušila.

Prý jste měl v klubu problémy, poté co jste hodnotil v tisku výkony. Jakého rázu?

S pochopením se nesetkala moje kritika fanoušků. Musel jsem vysvětlovat, jak jsem to myslel. Nechci ale brečet, nebo na někoho házet špínu. Panu Drábkovi vlastně vděčím za to, že mi umožnil trénovat tým dospělých.

Neuplatňuji příkazový styl

Spolu s vámi skončil i sportovní ředitel Martin Hrdý. Co říkáte na tuto skutečnost?

Pan Drábek chtěl rozšířit realizační tým. No a povedl se mu pravý opak, protože mu dva chlapi skončili.

Co říkali na váš odchod, teď již bývalí svěřenci?

Slyšel jsem, že je to hodně mrzelo. Byl jsem jim věkově blíž a hodně jsme spolu debatovali. Dával jsem jim v tréninku určitou volnost. Byl jsem ochoten se s nimi o fotbale bavit. Neuplatňuji příkazový styl: Jsem tady a takhle to bude! Mladým klukům to vyhovovalo, tak doufám, že na mě budou vzpomínat v dobrém. Dokonce se snad chtěli nějakou formou za mě postavit…

Cítil jste v Ředicích na svoji osobu nějaký tlak a můžete být u mládeže uvolněnější?

U hradeckého dorostu zodpovídá za tým hlavní trenér. Co se týče Ředic, žádný velký tlak jsem necítil.

Flachs: To, že budeme mít po podzimu tolik bodů, nečekal asi nikdo z nás

Zaznamenal jste nějaké ohlasy mimo kabinu?

Slýchávám: jo vy jste ten trenér z Ředic, ten co ho vyhodili. Nebo se ptají i bráchy, který zase hraje fotbal v Ostřetíně. Tak vysvětlujeme, že mě nikdo nevyhodil. Měl jsem možnost tam působit jako asistent trenéra a tuto roli jsem odmítl. Tečka.

Na žádné úrovni není obvyklé, aby u lídra skončil hlavní trenér. Ledaže by přišla lepší nabídka…

Teď už vím, že přišla. Do budoucna jsem se chtěl v trenérské kariéře posunout. Mým snem byla práce u „většího“ týmu. K jeho splnění dělám první krůček. U šestnáctek mám jako hlavního trenéra bývalého ligistu Davida Homoláče, takže se mohu učit od něho.

Hrdý: Neměl bych možnost zasahovat do chodu áčka

V mládí hrál sám fotbal. Z obce pochází. Potom o něm nebylo desetiletí slyšet. „Na stará kolena“ se rozhodl v klubu angažovat. Před jarní částí ideálně rozjetého ročníku si ale Martin Hrdý sbalil své věci a opustil kancelář.

Opustil jste post sportovního manažera vedoucího celku krajského přeboru. Co vás k tomu vedlo?

Těch důvodů bylo víc a tak nějak se všechny sešly. Více bych to nerozváděl.

Přesto. Váš odchod je zahalen rouškou… Po iks letech jste se začal angažovat ve fotbale ve svých Ředicích a po půl sezoně skončil. Jaké je toho vysvětlení?

Tak ony to vlastně byly dvě půl sezóny. Od prosince 2020 do konce ledna 2022. Jen tím, že se kvůli covidu nehrálo, tak u loňského ročníku se jednalo de facto jenom o tréninkový proces. A vysvětlení je jednoduché, vedení klubu zrušilo funkci sportovního manažera.

Martin Hrdý, bývalý sportovní manažer Horních Ředic.Zdroj: Foto respondentaByl jste členem realizačního týmu, jiná funkce se pro vás nenašla?

Bylo nabídnuto několik funkcí. Nebyl jsem ale dostatečně přesvědčený, že v některé z nich chci pokračovat. Vyhodnotil jsem situaci tak, že bych neměl tu možnost zasahovat do chodu A týmu, jak bylo domluveno při mém příchodu.

Zpřetrhal jste vazby, nebo budete v klubu vítán?

Naše vztahy zůstaly korektní a doufám, že budu v klubu vítán.

Budete navštěvovat zápasy Ředic i v jarní části?

Samozřejmě.

Jaké jste měl, či máte vztahy s vedením klubu?

Troufám si říct, že se současným vedením klubu jsem měl vztahy vcelku dobré a že to tak i nadále zůstane.

Měl jste v Horních Ředicích nějaké spory?

Pokud pracujete s lidmi, tak vždy nějaká názorová neshoda panuje. Nežijeme v ideálním světě. Všichni se pořád učíme jak jednat s lidmi. Někomu to jde rychleji, někomu pomaleji.

Lavičku opustil hlavní trenér, hrálo to nějakou roli?

Ano. Byl to jeden z důvodů mého odchodu.

Kdo vede ředický fotbal a jak je to s pravomocemi?

Pokud je mi známo, tak výkonný výbor klubu v čele s jeho předsedou, místopředsedou atd. Nejvíc je samozřejmě vidět předseda klubu. A k pravomocem se vyjadřovat nemohu, nebyl jsem ve vedení klubu.

Do čeho jste tedy mohl zasahovat vy?

S předsedou klubu panem Drábkem jsme po celou dobu velice intenzivně konzultovali složení týmu. Ve smyslu příchodů a odchodů nových hráčů. Tréninkové procesy, sestava atd., to všechno bylo v kompetenci trenéra Flachse a mé.

Co na váš konec říkali vaši podřízení?

Konkrétní Informace nemám. Doufám ale, že jim to neudělalo příliš velkou radost. (smích).