Polička a Dolní Újezd sváděly marný boj s větrnými mlýny v podobě dvou suverénů této soutěže a ani s ambicemi svitavského béčka to ve Vysokém Mýtě valné nebylo, tím spíše poté, co inkasovalo z prvního pořádného útoku soupeře. Jakž takž krok hosté udrželi necelou hodinu hry, potom přišly tři rychle údery domácích a bylo po nadějích.

Štěstí vystřídalo smůlu a Jiskra vykouzlila cennou výhru v Pardubičkách

Dolní Újezd v souboji s Lázněmi Bohdaneč nepropadl, za stavu 1:1 měl v úvodu druhého poločasu dokonce dvě solidní příležitosti, ale favorit překvapení nedovolil a dvěma brankami rozhodl. „Zavítal k nám celek, jež se netají ambicemi vyššími, než je I. A třída. V jeho řadách se sešla řada fotbalistů, kteří hráli vyšší soutěže, a bylo to vidět. Podali jsme bojovný výkon, ale musíme sportovně přiznat, že soupeř byl lepší,“ uvedl sekretář Jan Kabrhel.

Sedmdesát minut bojoval v deseti, přesto Boršov senzačně vyloupil Morašice

Polička vyrukovala na Libišany a to byla jiná „káva“ než minule Žamberk, kde se jí v existenčním duelu podařilo zvítězit. Skóre napovídá, že domácí si lidově řečeno neškrtli. „Libišany jsou velice silným týmem. což potvrdily. Když se na vás valí útok za útokem, tak se chyba udělá. Dali jsme si nešťastný vlastní gól, druhý padl po střele z první po odraženém míči. I my jsme měli nějaké zajímavé akce, ale většinou nedotažené, přesto se nám povedlo po jedné z nich dopravit míč se štěstím do sítě. Ale soupeř do půle odskočil na 1:3 a tím bylo v podstatě rozhodnuto,“ řekl trenér Roman Kysilko.

18. KOLO: FC Jiskra 2008 – Žamberk 1:1 (0:1). Branky: Šmolík – Huška. Přelouč – Zámrsk 2:0 (2:0). Branky: Janecký, Hejcman. Dolní Újezd – Lázně Bohdaneč 1:3 (1:1). Branky: Drahoš – Kejmar, Horyna, Hundák. Polička – Libišany 1:5 (1:3). Branky: Klein – Záruba 2, Ottmar, L. Kraják, Fidra. Vysoké Mýto B – Svitavy B 2:0 (1:0). Branky: Kuzma 2, Hájek, Haladei. Rosice nad Labem – Ústí nad Orlicí B 6:2 (3:1). Branky: Němeček 3, Bartoš 2, Šenkýř – Petscher 2. Tatenice – Letohrad B 0:0 (0:0).