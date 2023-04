I. A TŘÍDA: Dolní Újezd se ve Svitavách vyhrabal z kritické situace, když zlikvidoval dvougólové manko. Přesto odjel s prázdnou, protože místo toho, aby v závěru v početní výhodě dokonal výsledkový obrat, tak od oslabeného soupeře inkasoval rozhodující branku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

„Bylo to poněkud bláznivé utkání,“ řekl svitavský trenér Martin Komoň. Jeho svěřenci sice inkasovali jako první, ale následně třemi brankami otočili kormidlem zápasu a vše se z jejich pohledu jevilo v růžových barvách. Po změně stran se ale děly věci. „Měli jsme špatný vstup do druhého poločasu a o slibný náskok zase rychle přišli,“ kroutil hlavou Komoň. Zdaleka však nebyl konec dramatickým zápletkám. Když si nechal hodně hloupou druhou žlutou kartu dát nedisciplinovaný svitavský Hýbl, vypadalo to, že to budou Újezdští, kdo dostane ještě šanci zápas rozhodnout. Omyl, v úplném závěru udeřil po Škávově rohovém kopu Mauer a zajistil tři body pro Svitavy. „Rozhodující bylo, že se nám povedlo zahrát velmi dobře dvě standardní situace. Dali jsme gól v 90. minutě, takže je to naše šťastné vítězství,“ dodal Komoň. „První poločas se nám nepovedl, náš celek podal jeden ze svých slabších výkonů. Druhá půle byla úplně o něčem jiném, začali jsme mít navrch a vyrovnali. Zdálo se, že utkání skončí dělbou bodů. Leč přišel rohový kop a tato standardka rozhodla. Utkání jsme nezvládli a je o čem přemýšlet,“ glosoval újezdský sekretář Jan Kabrhel.

Co dalšího nabídlo sedmnácté „átřídní“ dějství? Například dvě bezgólové plichty v zápasech, které nebyly nezajímavé, ale bez gólového koření to zkrátka nebývá ono. Ale na druhou stranu i ten bod je lepší než nic, takže po vyrovnaných utkáních Letohradu se Zámrskem a FC Jiskra 2008 s Prosečí nemusel být nikdo vyloženě zklamán. Tateničtí fotbalisté se poprvé v této sezoně představili ve skutečně domácím prostředí na novém trávníku, ovšem tahle premiéra jim zhořkla. Postaral se to jediný muž, konkrétně Kashalupa, jehož dvě gólové trefy znamenaly výhru pro Jablonné a první jarní body pro podzimního půlmistra soutěže, který využil zaváhání vedoucího Prosetína v Luži. Zklamaly České Heřmanice, ve Skutči „pohřbily“ utkání ještě během zcela nepovedeného prvního poločasu, kdy třikrát inkasovaly, což bylo K.O. pro naděje na slušný výsledek. Hosté stihli po přestávce skóre jenom kosmeticky upravit.

Zápas s příchutí existenčního, a to je možná ještě slabé slovo, se hrál v Ústí nad Orlicí. Nad domácím béčkem i soupeřem z Poličky visí Damoklův meč sestupu, přesto se v jejich podání hrál docela zajímavý a svižný fotbal. Jeho rozhodující okamžik nadešel v polovině prvního poločasu, kdy se po samostatném průniku Kozáka dostal ke střele M. Krátký a zamířil přesně k tyči. Polička si vypracovala dostatek příležitostí, aby zápas minimálně vyrovnala, především tutovka Šmídy těsně před přestávkou po gólu doslova volala, po změně stran nebezpečně pálili Navrátil či Poul, neujaly se ani ústecké výpady a hubené skóre se tím pádem více nezměnilo. Domácí béčko tak přepustilo svému soupeři nelichotivý poslední stupínek v aktuální tabulce.

I. A TŘÍDA – 17. kolo: Svitavy B – Dolní Újezd 4:3 (3:1). Branky: Brázda, D. Svoboda, Škáva, Mauer – M. Jireček, Drahoš, R. Vanat. Skuteč – České Heřmanice 3:1 (3:0). Branky: Talácko, Novák, Čermák – Mach. Ústí nad Orlicí B – Polička 1:0 (1:0). Branka: M. Krátký. Luže – Prosetín 2:1 (2:1). Branky: Fejl, Klenor – Marek. Tatenice – Jablonné nad Orlicí 1:2 (1:1). Branky: M. Knápek – Kashalupa 2. FC Jiskra 2008 – Proseč 0:0 (0:0). Letohrad B – Zámrsk 0:0 (0:0).