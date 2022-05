Petr Ehl, kanonýr Chvojence i Deníku.Zdroj: sportovec

V souboji dvou nejhorších celků podle postavení v tabulce jste Kameničky porazili rozdílem několika tříd. Jaký to byl zápas?

Paradoxně jsme se k tomuto zápasu s beznadějně posledním týmem tabulky sešli prakticky v nejsilnějším složení. Snad poprvé v jarní části. Navíc Kameničky přijely v jedenácti lidech, takže chvílemi působily hodně odevzdaně. Po fotbalové stránce mělo utkání úroveň možná třetí třídy. Podaly dost slabý výkon, takže bych naši dvojcifernou výhru nijak nezveličoval.

Soupeř už musí být smířený se svým sestupovým osudem. Projevil se na jeho hře fakt, že vyslal do Chvojence pouze základní jedenáctku?

Zásadně. Hosté v podstatě neútočili. Byl to od nich stojací fotbal, moc se jim ani nechtělo hrát.

Jenom jsme útočili

Výhru 10:0 jste podpořil čtyřmi góly. Dal jste jich někdy více?

V chlapech nikdy. V žákovských kategoriích ale ano. Tam jsme také soupeřům rozdávali příděly. Nicméně v těch mladších se nehrálo na celé hřiště.

V krajské soutěži dospělých je to váš nejcennější počin?

Samozřejmě těší, že jsem dal čtyři góly. Nechci to devalvovat, ale více by mě potěšilo, kdybychom 1:0 porazili protivníka z horní poloviny tabulky a já vstřelil ten jediný gól.

Kolik za hattrick s nadstavbou přihodíte do klubové kasy?

Nikdo po mně nic nechtěl. Sazebník na vstřelené góly nemáme. Pouze pokuty za pozdní příchody. Tak doufám, že ho někdo narychlo nezavede (rozesměje se).

Fonta je pilným žákem. Střílení gólů odkoukal od legendárního krajana Ševčenka

Jak padaly vaše góly?

V tomto utkání jsme víceméně nemuseli bránit. Takže jsme jen útočili. Drtivá většina branek padla po křídelních akcích. Následoval míč do vápna, kde jsme se prosazovali. Žádný výstavní branku jsem nezaznamenal.

Chvojenec je nováčkem I. B třídy. Jaká je to pro něj soutěž?

Nám se v soutěži libí a chtěli bychom s v ní udržet. Přestože se nacházíme až na předposledním místě, tak herně nejsme horší než týmy nad námi. Spoustu zápasů jsme prohráli, i když jsme nebyli horším týmem.

Pamatujete časy v okresním přeboru. Můžete obě soutěže porovnat?

Naše skupina I. B třídy je kvalitnější. Rozdíly nejsou nijak propastné, ale ten jeden stupínek je tam znát. Kluci z předních celků soutěže jsou opravdu fotbalisti. Ten fotbal je v kraji koukatelnější a také se všechno děje ve vyšší rychlosti. To mně ale nevadí (úsměv).

Roztočil nejgólovější sezonu

Vypadá to, že se v kraji ale cítíte jako ryba ve vodě. Na své pažbě máte už šestnáct zářezů.

Musím přiznat, že když jsme hráli I. B třídu se Sezemicemi, tak jsem se také více prosazoval. Častěji než později v okresním přeboru. Staticky se zdá, že mi to více střílí v této krajské soutěži.

Měl jste jich v sezoně mezi muži někdy více?

Neměl. Jedná se o moji nejgólovější sezonu.

Po solidním podzimu si vybíráte nováčkovskou daň. Do utkání s Kameničkami jste na jaře získali pouze bod. Proč vás sráží taková tristní bilance?

Hodně zápasů jsme prohráli o jeden gól. S tím, že rozhodující branka padla v posledních minutách. Kromě častých absencí se na týmu projevuje nezkušenost. Proto také nálada v mužstvu není tak dobrá. Všichni víme, že bychom na tom mohli být líp. Doufáme, že pokud se v I. B třídě udržíme, tak se naše bodová produkce zlepší.

Křížova cesta měla sedm zastavení aneb Sedm kulí do sedmi statečných

Doma je vaše produkce jakž takž, za to venku paběrkujete. Co je toho příčinou?

Neviděl bych rozdíly mezi domácím a venkovním hřištěm. Zatím se to tak sešlo. Tabulky pak hovoří o tom, že venku až na jednu výjimku nevyhráváme.

Existuje ještě nějaká šance na záchranu?

Jasně. Teď jedeme do Nasavrk, které jsou v tabulce před námi. Před utkáním jsme pozitivně naladěni, tak doufám, že navážeme na výhru z posledního utkání. Pak nás čekají v domácím prostředí dva zápasy se silnějšími soupeři. Třeba už jim o nic nepůjde a nebudou mít takovou motivaci.

Kolik z vaší skupiny sestupuje týmů?

To se všechno ukáže. Už jsme zaslechl informaci, že by to mohl být jen poslední. Nechceme se na to ale ohlížet. Pokusíme se dostat minimálně na dvanáctou příčku. Máme v plánu z nich vytěžit maximum. Uvidíme, na co to bude stačit…

Přímočará práce v rychlosti

Jak jste se dostal k fotbalu? V kolika letech kdo vás na zelené trávníky přivedl?

Zhruba v šesti letech. K fotbalu mě přivedli rodiče. Mermomocí jsem chtěl dělat nějaký sport, ale pořádně jsem nevěděl jaký. No tak mě dali do Sezemic na fotbal.

Kde jste všude působil?

Po celou dobu mé kariéry jsem byl jen v Sezemicích, přesněji řečeno od přípravky po chlapi a pak ve Chvojenci.

Na jakých postech hrával?

Do mladších žáků se mnou trenéři šibovali, jak se dalo. Vždycky jsem byl rychlostně založený. Zhruba od starších žáků se už pohybuji jen v útoku.

Jak nejraději střílíte góly, jaké je vaše nejčastější zakončení?

Nikdy jsem nepatřil k technickým hráčům. Kluci mně dávali balony do běhu a já jsem akce zakončoval. Popsal bych to jako přímočarou práci v rychlosti (úsměv).

Doležal si nadělil opožděný dárek ke čtyřicítce. Dříteč počastoval pěti banány

Jaké jsou vaše fotbalové klady a prozradíte naopak vaše zápory?

Určitě rychlost, důrazná hra v osobních soubojích a troufnu si tvrdit i zakončení. Naopak nejsem na hřišti moc kreativní. Ve středu zálohy bych se fakt neuplatnil (směje se). Nemám moc cit pro tvoření hry.

Měl jste nějaký fotbalový idol a proč vás okouzlil zrovna on?

Fotbalový vzor mám. Vždy to byl španělský útočník Fernando Torres. Po celou dobu kariéry jsem se v něm tak trošku viděl. Jsme podobní typy (úsměv).

Jakému klubu fandíte a odkdy se vaše sympatie k němu datují?

Když jsem byl úplně malý, tak jsem měl rád Franka Lamparda, který hrál v Chelsea. Od té doby, co se do tohoto londýnského klubu přesunul Torres, už to byla jenom Cheslea. Vlastně mě naučila lásku k Torresovi. A když se Fernando vrátil do mateřského klubu, tak to bylo ještě Atletico Madrid.

