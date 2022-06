„Upozorňoval jsem kluky na obvykle agresivní styl mladého týmu hostů, ale musím říci, že to nebylo až takové, hosté přijeli zřejmě v oslabeném složení. I nám chyběli někteří hráči, přesto jsme dali pěknou první branku a ujali se vedení. Ale potom jsme se znovu nevyvarovali chyby a přišel trest v podobě vyrovnání. Ani po přestávce nás soupeř nijak zvlášť aktivně nenapadal, my sehráli několik solidních útoků a z jednoho z nich David Bárta svým druhým gólem v zápase rozhodl. Hosté to ke konci sice zkoušeli nakopávanými míči, ale to je silná stránka Ondry Slaného, který si je uměl posbírat. Udělali jsme důležitý krok k záchraně, ale vyhráno ještě není,“ hodnotil cennou výhru trenér Roman Kysilko, kterému se po závěrečném hvizdu hodně ulevilo.