KRAJSKÝ PŘEBOR: Málokdy se něco takového povede, ale první říjnový víkend se to stalo. Všechny tři přeborové týmy z regionu bodovaly v desátém podzimním dějství naplno.

TJ Svitavy vs. ŽSK Třemošnice. | Foto: Martin Alexa

Závěry obou poločasů, to byly fáze zápasu, kdy svitavští fotbalisté rozhodli domácí duel proti Třemošnici. Všechny tři zásahy vstřelili tzv. do šatny. To moravskotřebovský Slovan na poslední minuty nečekal, ten rozebral konkurenta do šroubku daleko dříve.