A to dílem vinou souhry dalších výsledků, mimo jiné výhry ohroženého Žamberka, ale zejména kvůli vlastnímu nepovedenému vystoupení na hřišti posledních Rosic nad Labem, kde prohráli 1:4. „Musím říci, že domácí hráli velice dobře. Nám se vůbec nedařil přechod do útoku, do poločasu jsme vyprodukovali snad tři souvislé akce. Domácí skórovali nejprve po krásně trefené střele, těsně před přestávkou naopak velmi lacino a s námi to vypadalo zle nedobře. V kabině jsme si něco řekli, zkusili jsme na soupeře vystoupit, dali na 2:1 a v těchto fázích se zdálo, že by to ještě mohlo jít. Jenže přišla druhá nechytatelná rána domácích do šibenice a my už neměli ani morální, ani fyzické síly, abychom se pokusili o obrat. Nic naplat, čeká nás tuhý boj o záchranu do úplného konce,“ řekl trenér Roman Kysilko.