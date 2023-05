I. A TŘÍDA: Jestli nabízí některá z krajských fotbalových soutěží dospělých těžko predikovatelnou zápletku na obou pólech tabulky, tak je to I. A třída. Jak v postupových bojích, tak v pásmu ohrožení sestupem se na jaře situace na frontě mění každým týdnem. Důvodně se dá předpokládat, že o co hrát tady bude do úplně posledního kola.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Novým lídrem tabulky je na jaře ve famózní formě hrající Proseč. V Dolním Újezdu byl k vidění fotbal, na který dokonale sedí rčení „zápas dvou rozdílných poločasů“. A to diametrálně rozdílných. V tom prvním dominovali domácí a po zásluze odskočili o dva góly, když svojí aktivitou zatlačili soupeře do defenzívy a P. Frank s Drahošem z toho vytěžili dvě trefy. Po návratu z kabin se však obrázek hry totálně přetočil. Hosty posadila na koně kontaktní branka Mareše, kterého při odkopu nastřelil jeden z újezdských beků. A potom přišel ke slovu zkušený Jaroslav Marek, který dvakrát prokázal svoji pohotovost při zakončení a trestal nedůslednost domácí obrany. Najednou to bylo 2:3 a Sokol nenašel odpověď, v největší příležitosti vytáhl Mandlíkův pokus gólman zpod břevna.

Kolosální neschopnost Poličky bodovat na jaře na cizím hřišti opět posunula tento celek blíže k sestupové propasti. V Luži přitom vedla 1:0 a 2:1, ale nakonec se domů vracela zase s prázdnou. „Bohužel musím říci, že jsme podle představ hráli jen dvacet minut. To jsme se dostali do několika šancí, z penalty se ujali vedení, jenže potom jsme se příliš zatáhli, neměli jsme odvahu kombinovat a tušil jsem, že brzy dostaneme branku, což se také stalo. Druhý poločas jsme začali také dobře a podruhé v zápase skórovali, jenže se opakoval stejný scénář. Soupeř posílal do našeho vápna jeden centr za druhým, měl řadu standardek. Nakonec jsme doplatili na dvě individuální chyby našich nejzkušenějších hráčů, kdy domácí dotlačili balon do branky, ale nebylo to jen o nich. Naše výkony venku jsou jako přes kopírák, nehrajeme, neudržíme míč na svých kopačkách. Věděl jsem, že na menších hřištích v I. A třídě budeme mít problémy, ale nenapadlo mě, že to bude až do takové míry,“ kroutil hlavou trenér Roman Kysilko. Polička je v kritické situace i proto, že má v závěrečných kolech sezony doslova smrtící los (Jablonné, Dolní Újezd, Zámrsk, Proseč).

Dohrávky:

Proseč – Letohrad B (středa, 17.30)

Jablonné nad Orlicí – Svitavy B (pátek, 17:30)

Posun do bezpečnějších vod si výhrou nad oslabenou Skutčí zajistilo svitavské béčko, ročník může dohrávat bez dalších nervů. „Bylo to zasloužené vítězství, soupeř za celý zápas nevystřelil na branku a hrozili jenom ze standardních situací. Nám se v prvním poločase povedly dvě akce ze strany, z jedné rezultoval vedoucí gól, z druhé penalta a zvýšení náskoku. V kabině jsme upozorňovali hráč na Csaplárovu past, ale druhá půle byla spíše udržovací, zápas jsme dovedli s přehledem do vítězného konce, ještě jsme navíc nastřelili tyč. Výhru jsme potřebovali, do závěru sezony máme větší klid,“ pochvaloval si trenér Martin Komoň.

Šlágr kola ve výborné kulise v Jablonném nad Orlicí rozehrály o poznání lépe České Heřmanice a jejich poločasové dvougólové vedení odpovídalo dění na hřišti, přičemž nebýt dobře postavené brankové konstrukce, mohlo to s domácími vypadat ještě hůře. Takhle dostali po poněkud hlasitější poradě v kabině příležitost vytahat horké kaštany z ohně. Do hry je vrátil brzký kontaktní gól z kopačky Moravce a hnali se za vyrovnáním, na druhou stranu se soupeři otvíraly brejkové možnosti. Strhující koncovku před 350 diváky otevřela červená karta hostujícího Jeřábka, který sestřelil unikajícího Vaníčka. Neumdlévající snaha Jablonného našla svoje vyústění ve čtvrté minutě nastavení, kdy se o konečnou dělbu bodů postaral hlavou po rohu Kyllar. Remíza nenadchla nikoho, hosty mrzela ztráta vítězství v posledních vteřinách, domácí zase litovali slabého prvního poločasu.

Orlický region sledoval o víkendu ještě další dvě místní derby. V Tatenici byl k vidění souboj v pravém slova smyslu záchranářský a posílená ústeckoorlická rezerva udělala další krok k opuštění nebezpečného pásma. Na vedoucí gól Grunty hlavou po rohu sice ještě odpověděl umístěnou střelou pod břevno M. Knápek, ale herní převaha byla nadále na kopačkách hostů. Což do poločasu zúročil po individuální akce Paata, po změně stran přidal třetí zásah Langer a Jiskra dostala utkání definitivně pod svoji kontrolu, navíc v závěru výsledek ještě vylepšila. Naději na záchranu posílil tým FC Jiskra 2008, který urval tři body v nedělním dopoledni na letohradském trávníku. Čtyři minuty před koncem domácí Shymchyshyn vyrovnal na 1:1 a zdálo se, že se body budou dělit, ovšem hrálo se až do nastaveného času, v něm dostali hosté výhodu pokutového kopu a Dvorský při jeho excekuci zachoval chladnou hlavu.

Škoda, že se soutěž rychlý chválí k závěru, Zámrsk by potřeboval ještě o pár kol navíc, protože při své současné formě by se byl schopen docvaknout ke špičce. Důkazem budiž jeho výhra nad dosavadním lídrem z Prosetína a hlavně cesta k ní. Domácí inkasovali z penalty zkraje druhého poločasu, potom šli do deseti po druhé žluté kartě Matouška, přesto i v oslabení dokázali zásluhou přesných tref Semeráda a Jiráského vývoj otočit ve svůj prospěch.

23. KOLO: Dolní Újezd – Proseč 2:3 (2:0). Branky: P. Frank, Drahoš – Jar. Marek 2, Mareš. Svitavy B – Skuteč 2:0 (2:0). Branky: Bednár, Škáva z pen. Letohrad B – FC Jiskra 2008 1:2 (0:1). Branky: Shymchyshyn – R. Vyšohlíd, Dvorský z pen. Zámrsk – Prosetín 2:1 (0:0). Branky: Semerád, Jiráský – Vodvárka z pen. Luže – Polička 3:2 (1:1). Branky: Koráb, Klenor, Kapitola – Mužík, Krejčí. Tatenice – Ústí nad Orlicí B 1:4 (0:2). Branky: M. Knápek – Grunta, Paata, Batrla, Langer. Jablonné nad Orlicí – České Heřmanice 2:2 (0:2). Branky: Moravec, Kyllar – Pánek, Bárta.