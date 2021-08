I. A TŘÍDA: Svitavská rezerva si odvezla cenný zisk z venku, Polička si nechala protéci mezi prsty rýsující se vítězství.

Sokol Dolní Újezd vs. Jiskra Ústí nad Orlicí B. | Foto: Deník/Radek Halva

Parádní výkon podali o víkendu dolnoújezdští fotbalisté. Zejména v prvním poločase rozebrali aktivní a pestrou hrou s častou střelbou ústeckou rezervu do posledního šroubku a pro hosty bylo průběžné skóre 4:0 ještě hodně milosrdné. Produktivní dvojice Štarman – Drahoš si připsala hattrick a spokojené publikum svým borcům právem zatleskalo. Takhle by to šlo…