Základem k jejich úspěchu byly kvalitní výkony na domácím stadionu, kde byli třetí nejlepší z celé soutěže. Trenér JIŘÍ ČEJKA by si však představoval vyšší zisky z cizích trávníků a v tomto směru má Sokol co zlepšovat. Třetí nejvyšší počet vstřelených gólů naznačuje, že do budoucna má na čem stavět.

Jak hodnotíte z pohledu vašeho klubu podzimní část mistrovské fotbalové sezony, dosažené umístění a bodový zisk?

Myslím si, že tím nejdůležitějším pro všechny bylo to, že jsme mohli podzimní sezonu v srpnu odstartovat a odehrát kompletní program! Po podzimní částí převládají v našem klubu určitě pozitiva. Do týmu zapracováváme další mladé hráče, v domácím prostředí jsme až na jednu výjimku bodovali a s tím souvisela i spokojenost našich občas náročných diváků. V tabulce jsme čtvrtí, ale při pohledu na ni vidíme velkou vyrovnanost s mužstvy v závěsu. A co se bodů týká, z mého osobního pohledu mě jich čtyři až pět chybí.

Jak jste spokojen s vaším podzimním účinkováním, co se týče předvedené hry a herního projevu?

Herní projev bych rozdělil na utkání doma a venku. Na našem hřišti v Bořkově jsme byli aktivní, stříleli hodně branek, na hráčích byla vidět chuť hrát, bojovat, prát se o výsledek. A přišly zápasy venku, kde to bohužel vícekrát takhle nebylo. Jedním z dalších důvodů, že nám to venku nešlo, určitě bylo i to, že jsme v několika zápasech museli sestavu doslova lepit.

Útok – obrana, nebo počet vstřelených a obdržených branek, produktivita. Jak vycházíte v tomto porovnání, jak jste obstáli v těchto činnostech?

Co se týče produktivity, jsem spokojen se vstřelenými brankami (33). Máme třetí nejvyšší počet za suverénní dvojicí Libišany a Lázně Bohdaneč. Jediné, co mě v tomto směru trošku mrzí, je skutečnost, že se o naše branky nepodělilo více hráčů. V tom se musíme zlepšit. U čtyřiadvaceti obdržených branek už taková spokojenost není, v obrané činnosti musí přidat celý tým a tady nás čeká o dost více práce.

Jaké zápasy byste ve vašem podání označil jako nejpovedenější a naopak, ze kterých vám body nejvíce chybí?

Jako povedená musím zmínit asi všechna domácí utkání, ve kterých jsme zvítězili, a venkovní výhru v Červené Vodě proti celku FC Jiskra 2008. Naopak hodně zklamán jsem byl po domácím debaklu 0:7 od Libišan a prohře 1:4 v Tatenici, kam jsme jeli opravdu jen „na výlet".

Co byste řekl k soutěži jako celku, jak se vám líbí, posunuje se její herní kvalita? Co vás v ní během podzimu zaujalo či překvapilo, ať v kladném nebo záporném smyslu?

Nikoho nemůže překvapit postavení prvních dvou týmů. Libišany i Lázně Bohdaneč s kvalitou svých kádrů převyšují I. A třídu a myslím si, že tomu nebude jinak ani na jaře. A pak je tu zbytek, kde každý může porazit každého. A jarní odvety podle mého názoru můžou být ještě zajímavé i ve hře ve spodních patrech tabulky.

Vaše plány pro přípravu a následně do jarních odvet?

Zimní příprava probíhá asi jako jiné roky. Letošní je tedy poněkud dlouhá, na druhou stranu budeme mít dost času pracovat na tom ,co nás trápilo na podzim. Využíváme nové hřiště s umělou trávou, vyrazíme na soustředění a k sehrání přípravných utkání. Kádr by měl zůstat pohromadě se snahou ho doplnit a rozšířit.