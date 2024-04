Duel svitavského béčka se Žamberkem byl bojem o velmi potřebné záchranářské body. Domácí se nastartovali k vítězství trefou Palatky těsně před poločasovým hvizdem, klíčovou pasáží zápasu se však ukázala být teprve závěrečná dvacetiminutovka a střelecký souboj mezi Davidem Juříkem a Mikulášem Cvikem. Oba elitní kanonýři se prosadili hned dvakrát, Cvik pokaždé odpověděl na Juříkovy zásahy, ale tři body zůstaly přece jenom doma, protože žamberský gól na 3:2 přišel v 88. minutě a to bylo příliš pozdě na to, než aby se hosté ještě sešikovali k déletrvajícímu náporu.

V krizi se nacházejí fotbalisté Jablonného a po dvou jarních kolech se propadli do sestupového pásma. V domácím měření sil proti Dolnímu Újezdu si, lidově řečeno, ani neškrtli. Újezd potvrdil svoji velkou ofenzivní sílu, který výrazně získala na údernosti po návratu Petra Štarmana z Litomyšle. Právě on po čtvrthodině otevřel účet, o navýšení náskoku se po spolupráci s Novotným postaral Drahoš. Po změně stran hosté bez větších potíží eliminovali snahu soupeře o návrat do utkání a trpělivě si počkali na vlastní příležitosti. Klid na jejich kopačky přineslo po pěkné kombinaci další gólové zakončení Štarmana a razítko na jednoznačný výsledek přidal pohodlným zakončením po ideální Štarmanově přihrávce L. Jireček. Dolní Újezd vyhrál druhé jarní utkání a v dalším kole vyzve lídra ze Zámrsku, což může být velmi zajímavá podívaná.

Dva zápasy, skóre 0:8, ani bod. Taková je dosavadní jarní truchlivá bilance Poličky a je jasné, že tudy cesta do klidných tabulkových vod rozhodně nepovede. V Proseči to z pohledu hostů docela dlouho vypadalo nadějně, jenže to by nesměla přijít osudná pasáž po hodině hry, kdy soupeř „slepil“ v rychlém sledu dva přesné zásahy a s poličskými plány byl amen. Útočná fáze zůstala bezzubá až do konce duelu.

Těžkou zkoušku podstoupil moravskotřebovský Slovan na půdě nebezpečných Slatiňan. Výsledkem jeho úsilí je bezbranková plichta a teprve další průběh sezony ukáže, jak cenný tenhle výsledek vlastně bude. Co hosty muselo mrzet, to je skutečnost, že od 69. minuty hráli v početní výhodě po druhé žluté kartě domácího Pytlíka, jenže „přesilovou hru“ nedokázali zužitkovat.

Fotbalisté z Králík a Červené Vody přečkali před pěknou diváckou kulisou bez úhony sotva úvodní dvacetiminutovku. Potom proměnil nařízený pokutový kop Rožek a domácí mančaft rozjel k potěše svých fanoušků exhibici. Autor první branky si ji osladil hattrickem, přidali se k němu spoluhráči a především ve druhém poločase se řešila jenom výše skóre.

Další kanonáda byla k vidění v Ústí nad Orlicí, v derby domácího béčka s Českými Heřmanicemi padlo dokonce deset branek. Dlouho to přitom vypadalo, že Ústí, které postavilo velmi silnou skvadru s řadou hráčů ze širšího divizního kádru, uštědří rivalovi také slušný výprask. Po necelé hodině hry zvyšoval Mikulecký vedení svého týmu na 5:0 a s hosty to v tu chvíli nevypadalo vůbec dobře. Do hry však v jejich dresu naskočil Tomáš Pánek a ten se zjevně s odevzdáním zápasu nehodlal smířit, takže čistým hattrickem (!) koncovku utkání alespoň malinko zamotal. Domácí fotbalisté však na snížení na 5:3 reagovali další trefou a rýsující se drama nepřipustili. Odměnou jim budiž posun na průběžnou třetí příčku.

Letohradská rezerva se podělila o body se Skutčí a pro domácí celek to rozhodně nebyl výsledek k zahození, byť mohl trochu litovat, že neudržel těsný náskok do konce poločasu a nechat si dát klasický gól do šatny. Jak domácí Filip, tak hostující Talácko se přitom krásně trefili z trestných kopů. Vyrovnaná druhá půle nepřinesla ani na jedné straně akci, která by vedla ke gólovému řešení a rozuzlení tohoto střetnutí.