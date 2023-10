Zámrsk vs. Ústí nad Orlicí B o první flek? Na to není ani jeden z celků z uplynulých sezon rozhodně zvyklý… Utkání přineslo spíše opatrný, takticky vedený fotbal, soupeři se nechtěli dopustit zbytečné chyby a příležitostí, jak změnit skóre utkání, bylo minimálně. S přibývajícím časem bylo zřejmé, že rozhodnout může jediná situace, což se také stalo. V 83. minutě se k zahrání přímého volného kopu postavil Emanuel Rožek a krásnou střelou nedal ústeckému gólmanovi Hortlíkovi šance. Zbytek hrací doby si domácí pohlídali a slavili posun do čela I. A třídy.

Za překvapení kola lze rozhodně označit výhru Dolního Újezdu nad Moravskou Třebovou. A především její výši, protože nikdo nečekal, že by si Slovan odvezl pětigólový náklad. Domácím se však utkání nadmíru povedlo a podali doposud nejlepší podzimní výkon, hráli aktivně, vytvářeli si střelecké možnosti a k potěše svých fanoušků v hledišti byli i dostatečně produktivní. Do poločasu si vypracovali třígólový náskok, potom přestáli dvacetiminutový nápor soupeře a když odezněl, tak ještě dvakrát udeřili a zpečetili nečekaně jasný výsledek.

Fotbalisté z Jablonného nebyli před derby s letohradskou rezervou v nejlepší náladě, předchozí kola se jim vůbec nepovedla výsledkově ani herně. S okresním rivalem však snad konečně znovu našli svoji tvář. Soupeře od začátku přehrávali a budovali si bezpečné vedení. Nakonec jediné, co je mohlo mrzet, bylo, že gólman Kyryk přišel v závěru o vychytanou nulu. Jinak to bylo jejich suverénní představení.

Osmý pokus hráčů FC Jiskra 2008 o první podzimní body skončil znovu nezdarem, tentokrát v souboji se silnou Skutčí. Domácí určitě nepůsobili na svém pažitu v Králíkách herně beznadějným dojmem a po většinu času byl k vidění vyrovnaný fotbal. Jenže v zakončení se nedokázali přes několik slibných situací prosadit, ve druhém poločase se navíc v jejich defenzivě objevily mezery, protivník toho ve dvou případech beze zbytku využil a poslední tým tabulky potom neměl síly, aby zápas ještě zachránil.

Žamberk nutně potřeboval zabrat a v souboji s Poličkou se mu to povedlo. Domácím vyšel start a po hezké kombinační akci je záhy poslal do vedení Kořán. Co se jim naopak nepovedlo, to byl závěr poločasu, po rohovém kopu si balon do vlastní sítě srazil smolař Stejskal. Klasický „šatnář“ a 1:1. I do druhé půle však Žamberk vlétl ve velkém stylu a Chládek mu svoji umístěnou střelou vrátil náskok. Ten udržel do závěrečného hvizdu, byť Poličští se mocně hnali za vyrovnáním a za tři body mohou domácí nakonec poděkovat brankáři Vítkovi, který těsně před koncem vychytal ve vyložené pozic Mazela.

Dalším celkem, který naléhavě potřebuje bodovat, jsou tápající České Heřmanice. V souboji s Prosečí braly jeden a vzhledem k tomu, že o vítězství přišli po vyrovnávací brance hostující Rybičky v 90. minutě, tak je pro ně remíza 2:2 další trpkou ztrátou. Domácí hájili těsné vedení v posledních deseti minutách v početním oslabení po druhé žluté kartě Viščáka a k úspěchu jim scházelo pár vteřin…

Svitavské béčko se v minulých týdnech také potýkalo s poklesem formy, ale souboj proti nebezpečným Slatiňanům zvládlo na výbornou. Především ofenzivní part mu vyšel velmi dobře, ve druhém poločase soupeři odskočilo a dokráčelo si pro cenný výsledek. V závěru sice dohrávalo v deseti bez vyloučeného Ryšavého, ale i tento krátký časový úsek si dokázalo pohlídat.

I. A TŘÍDA – 9. KOLO: Dolní Újezd – Moravská Třebová 5:0 (3:0). Branky: Dvořák 2, Drahoš 2, Novotný. FC Jiskra 2008 – Skuteč 0:2 (0:0). Branky: Novák, Netolický. Žamberk – Polička 2:1 (1:1). Branky: Kořán, Chládek – vlastní (Stejskal). Zámrsk – Ústí nad Orlicí B 1:0 (0:0). Branka: Rožek. České Heřmanice – Proseč 2:2 (1:1). Branky: Vrána, Pánek – Klíma z pen., Rybička. Jablonné nad Orlicí – Letohrad B 5:1 (2:0). Branky: Matějka 2, Filip, Špaček, Krejsa – Dunas. Svitavy B – Slatiňany 4:2 (1:1). Branky: Škáva 2, D. Svoboda, Brand – J. Slavík 2.