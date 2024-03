Do Litomyšle zavítal o poznání kvalitnější soupeř, než byli ti předešlí. Hra měla od začátku tempo a k vidění byly pohledné kombinace na obou stranách. „Náš tým byl v koncovce úspěšnější a dvěma góly Urbana stanovil účet první poloviny zápasu. Ještě je třeba zmínit dalekonosnou pumelici Tomšů, která se zastavila na břevně. Ve druhém poločase a hlavně v závěru zápasu byla postupně ubývající kondice příčinou natažení hry na větší plochu, čímž jsme se dostávali do samostatných nájezdů, které jsme bohužel řešili velice špatně. Jinak bych hodnotil naše vystoupení jako úspěšné, což neznamená, že není na čem pracovat. Je třeba zmínit důležitost Tomáše Jílka v naší brance. Není to jen gólmanská kvalita, ale především je skutečným jedenáctým hráčem, což je pro tým velký bonus. Obranná činnost vedená Martinem Haškem byla kvalitní, záložní řada určovala ráz útočné hry a v ní byl náš tým jednoznačně lepší. Byla to dobrá příprava,“ uvedl trenér Jiskry František Dvořák. Poslední herní testy odehrají jeho svěřenci v sobotu 9. března opět na domácí umělé trávě proti vedoucímu celku I. A třídy Zámrsku (11.00).

TJ Svitavy – Slavoj Polná 1:1 (0:1)

Branky: Tůma – Žíla.

Sestava: Cabal – Tůma, M. Čížek, Češka, Novák, Hýbl, F. Čížek, Chlup, Zoicas, Ehrenberger, Juřík (Dankovskij, Czechowský, Ovad, Kuda, Brázda, Fisheriuk).

„Odehráli jsme kvalitní zápas se soupeřem, který měl v kádru několik velice dobrých fotbalistů. Průběh byl celkem vyrovnaný, obě družstva si vypracovala několik šancí, dokázala však proměnit jen po jedné,“ okomentoval duel vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla. V 34. minutě dával špatně přihrávku přes střed hřiště Češka, což vystihl útočník Žíla a sám proti Cabalovi proměnil. Po hodině hry se míč po ose Juřík – Brázda dostal na pravou stranu k Tůmovi a ten povedenou střelou na vzdálenější tyč vyrovnal. Až do konce utkání se oba celky snažila urvat výhru pro sebe, ale další možnosti ke změně skóre nevedly. „Věřím, že to byla dobrá příprava na Heřmanův Městec,“ vyhlíží Palla blížící se čtvrtfinále Poháru hejtmana Pardubického kraje (sobota 9. března, 14.30).