„Zápas proti Lanškrounu se nedá hodnotit jinak než kladně, a to po všech stránkách. Soupeř nás sice zaskočil hned na úvod velmi povedenou průnikovou akcí zakončenou gólem, ale naštěstí si žádnou další vyloženou brankovou příležitost nevypracoval. Nám se naopak po celou dobu dařilo se do šancí dostávat a byla jen otázka času, kdy se začneme prosazovat. Z mého pohledu bylo důležité, že se nám povedlo otočit vývoj utkání do poločasu, což nás uklidnilo. Druhou půli jsme hru opět kontrolovali a vedení postupně navyšovali,“ popisuje Tomáš Brychta povedené vystoupení svého celku.

„Úvodní dvě trefy byly z kategorie jednodušších. První byla dorážka po dobře zahraném přímém kopu, kdy brankář tak trochu nešťastně vyrazil míč přímo před sebe. Druhý padl po povedeném průniku do vápna ze strany hřiště a následné přihrávce do prázdné branky. Na závěr utkání se mi povedlo obejít stopera a poté obstřelit gólmana přibližuje svůj hattrick. Ve středeční dohrávce v Janově potvrdil svoji aktuální střeleckou fazónu dalšími dvěma trefami, ale v tomto případě to na bodový zisk nestačilo.

Super počin Janova v Jehnědí, Jaroměřice nedaly šanci soupeři z Pomezí

Tomáš Brychta a rozený kanonýr? takhle by sám sebe asi neoznačil, ale ví, co se od něho na hřišti čeká. „Občas se mi poštěstilo dát víc gólů za zápas. Nevím, jak často se mi povedl vstřelit hattrick, ale asi jich taky pár bylo. Většinou se do nějakých šancí v utkání dostanu, pak už jen záleží, kolik z nich proměním. Řekl bych, že od každého útočníka se očekává nějaký ten gól,“ říká s nadhledem. Za svými gólovými úspěchy se nijak zvlášť neohlíží, protože fotbal je kolektivní sport. „Mám rád, když je radost z výhry sdílená, a proto vzpomínám spíš na úspěchy celého týmu. Co se mi vybavuje, je období pár let zpátky. To jsme postupovali podruhé do I. A třídy s tím, že jsme neprohráli celý kalendářní rok, což vycházelo asi na 25 zápasů v řadě. Měli jsme i skvělé skalní fanoušky, jezdili s bubny i na venkovní zápasy, zpívali chorály a vytvářeli tak v každém duelu super atmosféru, což je na této úrovni opravdu rarita,“ váží si Tomáš Brychta divácké přízně.

V této sezoně o ni musí se spoluhráči tvrdě bojovat, neboť Kunčina je namočena v záchranářských bojích a čeká ji hodně těžký finiš krajské I. B třídy. „Půlka jara je pryč, prohráli jsme dva zápasy, jednou remizovali a třikrát zvítězili. Zatím jsme sahali na body v každém utkání, nemůžu říct, že by nás některý soupeř přehrál, myslím, že hrajeme i atraktivní fotbal pro diváky. Bohužel už dvakrát se nám stalo, že nám zápas těsně utekl. To je kolikrát horší než prohrát o parník a říct si, že protivník byl lepší. Chceme se zachránit, teď není k ničemu jinému prostor,“ říká jednoznačně.

Tomáš Brychta se v zimě vrátil do Kunčiny po působení ve Slovanu Moravská Třebová, kde si vyzkoušel i krajský přebor. Jaké bylo z jeho pohledu toto angažmá? „Na Slovanu jsem s fotbalem začínal. Hrál jsem tam od 5 do 13 let a poté ještě v dorostu formou střídavého startu. Byl to pro mě takový menší návrat, o kterém jsem už párkrát přemýšlel. Hodnotím to jako super rok a půl, i když jsem z toho půl sezony marodil s kolenem. Zahrál jsem si spoustu zápasů, snad jsem v nich klukům aspoň trochu pomohl a přeji jim, ať krajský přebor udrží,“ připomíná Tomáš Brychta, že nejen Kunčina je ohrožena sestupem.

A na závěr tradiční kanonýrská otázka. Slavia, nebo Sparta? Jak odhaduje boj o titul v české lize? „Z těchto dvou mužstev fandím jednoznačně Slavii. Myslím si, že to bude napínavý souboj do posledního kola nadstavby. Snad uvidíme kvalitní zápasy a ať vyhraje ten lepší,“ dodala opora kunčinského Sokola.

Kromě Tomáše Brychty se o posledním dubnovém víkendu hattrickerm do statistik zapsali Martin Valášek z Jaroměřic a Robert Elgner z Koclířova. Mezi mládežníky zaznamenali stejnou porci gólů bysterští mladší žáci Karel Leinweber a Jakub Tichý.