Nejprve k zápasu s Heřmanovým Městcem. Jak jej hodnotíte z pohledu vašeho týmového a individuálního výkonu?

Do utkání jsme vstoupili aktivně, snažili se napadat soupeřovu rozehrávku, což se nám dařilo a ze získaných balonů jsme si hned v úvodu tvořili poměrně slibné šance. Povedlo se mi do poločasu třikrát skórovat a ve druhé části dvakrát asistovat, takže jsem byl určitě se svým výkonem spokojen. Ale samozřejmě to byla zásluha celého týmu jak v ofenzivní, tak defenzivní činnosti.

Popište vaše vstřelené góly z pohledu autora…

Při první brance jsem neměl moc práce, když mě povedeným centrem na zadní tyči našel Michal Horák a já jen doklepl míč do branky. Zajímavější gól přišel o deset minut později, když se ke mně v našem pokutovém území odrazil balón a povedlo se mi poměrně snadno projít přes soupeřovu obranu a i s trochou štěstí skórovat, když se balón ve "šprajcu" s gólmanem ocitnul v síti. Třetí branka padla opět po dobré nahrávce Horáka z pravé strany na penaltu, kde už jen stačilo míč uklidit mezi tři tyče.

Přijímáte roli hráče, od kterého vaši spoluhráči a fanoušci čekají gólový přísun? Vyšší počet vstřelených gólů v zápase, hattrick - jak častý jev to byl a je ve vaší fotbalové kariéře?

Pokud se nepletu tak za své působení v mužské soutěži se mi povedlo vsítit tři hattricky za A tým dva za béčko. Řekl bych tedy, že tak častý jev to není, ale, jak se říká: Nemusí pršet, stačí, když kape. Kdo občas přijde podpořit svitavské týmy na stadion, tak ví, že do defenzivy se mi nikdy moc nechce, takže bych s klidným svědomím mohl prohlásit, že v mužstvu od střílení branek jsem.

Vzpomenete si na některé vaše vydařené střelecké počiny z minulosti, povedené zápasy, zvlášť pěkné góly, které vám zůstaly v paměti, apod.?

Rozhodně nezapomenu na svůj první zápas v základní sestavě za A mužstvo proti Holicím, když jsem v něm dal svůj premiérový gól a premiérový hattrick.

Svitavská výhra pod Juříkovou taktovkou. Jiskra v Holicích nejlépe na podzim

Jak jste ve Svitavách spokojeni s dosavadními výsledky v podzimní části krajského přeboru a herním projevem?

Myslím, že předváděná hra je dobrá, snažíme se hrát ofenzivní a kombinační fotbal, což se nám ve většině zápasech dařilo. Co se výsledků týče, spokojeni spíše nejsme, určitě nás hodně mrzí ztracené body v Moravanech a s Horními Ředicemi, nicméně pořád jsme v kontaktu s předními příčkami v tabulce.

Další dvě branky jste o den později přidal za béčko ve Skutči. Jaký byl tohle zápas z vašeho pohledu? Liší se nějak vaše role v týmu, když naskočíte za rezervu?

Duel se pro nás vyvíjel velice dobře, když se nám podařilo jít do dvoubrankového vedení. Bohužel závěr poločasu se nám trestuhodně nepovedl a inkasovali jsme během sedmi minut tři góly. To byly rozhodující momenty celého zápasu a ani vyrovnání skóre nám bohužel bodový zisk nepřineslo. Myslím si, že moje role se nijak neliší, hlavní úlohou je podpora ofenzivní činnosti mančaftu a především dávání branek.

Ještě zpět k áčku, vidíte jako reálné v blízké budoucnosti, že by se svitavský klub mohl po letech opět posunout na divizní úroveň?

Rozhodně ne. Návaznost z mládežnických kategorií teď není dobrá a jsem přesvědčen, že když už by se zde divize měla hrát, tak by se základní sestava měla skládat především z klubových odchovanců. A také by měla být jistota návaznosti v dalších letech, že se do týmu zapracují kvalitní dorostenci. Což je aktuálně nereálné.

Na závěr, jako obvykle pro Osobnosti Deníku, otázka z jiného soudku. Sparta, Slavia, nebo někdo třetí, jak odhadujete letošní Fortuna:ligu a boj o titul?

Upřímně si netroufám odhadovat, jak Fortuna liga skončí, ale předpokládám, že to bude opět boj mezi Slavií a Spartou až do posledního kola, jak tomu bylo v minulé sezóně. Rád bych viděl na první příčce Slavii, která poslední dobou rozdává fotbalovou radost, na evropské scéně dokáže odvádět kvalitní výkony a pomáhat tím celému českému fotbalu s koeficientem UEFA.