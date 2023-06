Svitavské fotbalisty zastihl závěr sezony v neskutečné fazóně. Od začátku května ztratili body pouze remízou v Litomyšli, jinak vyhrávají, a to převážně rozdílem třídy. V České Třebové soupeři nasypali „bůra“ do poločasu a nezůstalo jen u toho. „Výsledek a časy obdržených branek hovoří za vše. Do utkání jsme vstoupili nesoustředěně a nezodpovědně. Hosté hrající momentálně v nejlepší formě v krajském přeboru nás přehrávali ve všech směrech a hlavně byli velice produktivní. Po sedmnácti minutách bylo o osudu utkání rozhodnuto a zbytek zápasu se dohrával pouze z povinnosti,“ glosoval českotřebovský trenér František Dvořák ml.. „Myslím, že první poločas dobře charakterizovala slova domácího vedoucího týmu Miloslava Cinka, který mi o přestávce řekl: Do České Třebové přijel ze Svitav Manchester. V našem podání to byl fotbal, jaký bychom měli hrát. Pečlivá obrana, kombinační hra, tlačení se do šancí, častá střelba. Pomohl nám samozřejmě rychlý vedoucí gól, brzy jsme přidali další a hru jsme zcela ovládli. Ve druhém poločase přišlo trochu uspokojení, ale celkově se na náš výkon dalo koukat a byl to fotbal na úrovni. Věřím, že ve stejném duchu odehrajeme také poslední duel doma proti Holicím,“ uvedl vedoucí mužstva Oldřich Palla.