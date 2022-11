Pro Jiskru podzim ještě neskončil, protože v sobotu 12. listopadu dohraje od 13.30 odložené střetnutí s Chocní.

Svitavy – Česká Třebová 2:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zápas měl docela dobrou úroveň, soupeř se prezentoval jako rychlý a technický zdatný celek. My jsme měli od začátku malinko navrch, což se na skóre projevilo po čtvrthodině hry, kdy Filip Čížek sehrál pěknou kombinaci s Brázdou a po jeho ostrém centru od brankové čáry se na zadní tyči prosadil Svoboda. Nadějně rozehrané utkání se z našeho pohledu zkomplikovalo v 60. minutě, kdy viděl za nesmyslný faul na půlce hřiště oprávněně červenou kartu Chlup. Hosté zákonitě vycítili naději, v jejich největší šanci nás dvakrát po sobě zachránilo břevno, jak při prvním střeleckém pokusu, tak při opakovaném, kdy ho na konstrukci srazil Czehowský. Pojistku na výhru jsme přidali v závěru po akci Svobody, který prošel do vápna a našel Filipa Čížka, jehož křížná střela utkání definitivně rozhodla. Takže to nakonec dopadlo dobře, fotbal se divákům myslím mohl líbit, pro nás je to cenná výhra a jsme rádi, že jsme dva domácí duely zvládli vítězně.

FOTO, VIDEO: Byl to boj, ale Bystré odolalo ataku Opatova a přezimuje na čele

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: V prvním poločase jsme byli horším týmem, domácí nás přehrávali rychlostí a agresivitou. Po změně stran jsme hru vyrovnali a po vyloučení svitavského hráče byli aktivnější, bohužel však ne produktivní. V zakončení nám scházela přesnost. Dvakrát nastřelená branková konstrukce k dobrému výsledku nestačí…

Moravská Třebová – Litomyšl 0:3

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Den před zápasem bylo pro oba týmy, tedy áčko a béčko, k dispozici dohromady šestnáct hráčů i s gólmany. Takže jsme měli velké potíže poskládat sestavu, navíc hned po prvním sprintu zjistil Lebiš, že to nepůjde, a byli jsme bez útoku. I tak si myslím, že bychom mohli hrát o body, nebýt situace, která nastala s gólmany, kdy Spotarenko viděl za faul červenou kartu a než se do hry připravil zraněný Yaroshevich, který hrát vůbec neměl, tak jsme třikrát inkasovali. Byla to smutná tečka za naším špatným závěrem podzimní části.

Bitva o každý bod. První čtyřku mají zatím zajištěnou výhradně Kohouti

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do posledního venkovního utkání podzimu jsme vstoupili aktivně, byli jsme více na míči a i díky lepšímu pohybu jsme soupeře od úvodních minut přehrávali. První velkou šanci měl Folta, ale neproměnil. Průběh zápasu zásadně ovlivnila červená karta pro domácího brankáře. Nejen, že domácí šli do deseti, ale z následné standardní situace se prosadil Štoudek a do přestávky se nám podařilo přidat ještě dvě branky. Druhý poločas už toho moc nenabídl, my jsme bohužel v tempu dost polevili, domácí se soustředili na bránění a i přesto, že jsme si nějaké vytvořili, tak skóre se vícekrát nezměnilo. Pro nás velmi cenné vítězství. Musím vypíchnout i naprosto skvěle připravené hřiště.

1. KOLO: Moravská Třebová – Litomyšl 0:3 (0:3). Branky: Štoudek, Škeřík, Urban. ČK: 1:0 (Spotarenko). Třemošnice – Holice 1:4 (1:1). Branky: Šebek – Václavek 3 (1 z pen.), Vítek. ČK: 1:0 (P. Šindelář). Vysoké Mýto B – Libišany 6:5 (5:2). Branky: Haladei 3, Chadima, Vopršálek, Kabrhel – Fidra, O. Kraják, Šibal, Horyna, Jelínek. Lázně Bohdaneč – Horní Ředice 2:2 (0:0). Branky: Ludvíček, Flekr – Přibyl, Koreček. Lanškroun – Heřmanův Městec 1:0 (0:0). Branka: Krejsar. Svitavy – Česká Třebová 2:0 (1:0). Branky: I. Svoboda, F. Čížek. ČK: 1:0 (Chlup). Pardubičky – Přelouč 3:1 (1:1). Branky: Svatoň, vlastní (Voženílek), Tuťálek – Čada. Moravany – Choceň 3:1 (1:1). Branky: Kosina 2, Knotek – Gronych. ČK: 1:0 (J. Lukas).