Jasným tahákem fotbalového víkendu na Svitavsku bylo tradiční sousedské derby. Na Svitavský stadion zavítal moravskotřebovský Slovan, ovšem že by se společně s ním dostavil také zajímavý a atraktivní fotbal, který by strhnul publikum, o tom se příliš hovořit nedá. Vzruchu před oběma brankami bylo v průběhu devadesáti minut poskrovnu a nebylo tedy ani příliš divu, že se narodila remíza z kategorie nemastných a neslaných.

Litomyšl – Moravany 4:0

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po naší předešlé výhře v Lanškrouně jsme chtěli cenné body z venku potvrdit i první výhrou v domácím prostředí v rámci podzimní části soutěže. Vstup do zápasu byl z obou stran plný nepřesností. Nám váznul pohyb a na složitém terénu jsme se nemohli dostat k naší hře. Pomohla nám první branka, kdy po ukázkově vyřešeném brejku skóroval Folta. Těsně před poločasem jsme přidali ještě druhou branku, dalo by se tedy říci, že jsme vytěžili z minima maximum, protože soupeř určitě nebyl horší. Druhý poločas se již odehrával zcela v naší režii, přidali jsme další dvě trefy a celou řadu šancí jsme, jak bývá naším zvykem, „zazdili“. Tým Moravan sice bojoval až do konce, ale až na možnost v poslední minutě zápasu si za celou dobu brankovou příležitost nevytvořil, takže z mého pohledu jsme zaslouženě zvítězili.

Tomáš Fišer, trenér TJ Sokol Moravany: Domácím stačilo cíleně odkopávat a nakopávat míče a být důrazní. Naše snaha o nějakou kombinaci končila pětadvacet metrů před brankou soupeře. V tak důležitém utkání bych očekával vyvarovaní se laciných chyb, vyšší nasazení, bojovnost a chuť poprat se o lepší výsledek. Pozitivem je nasazení dalších dorostenců.

Svitavy – Moravská Třebová 1:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Celý zápas byl o dvou střelách na branku. Obě dvě tam spadly, takže se narodil nerozhodný výsledek. Soupeř se dostal do vedení poté, co Holubovo prostrčení středem hřiště převzal na hranici ofsajdu Lebiš, dostal se sám před Cabala a přesně zakončil. Naštěstí se nám pár minut nato povedlo vyrovnat po Palatkově zpětné přihrávce a přesném zakončení Czehowského. A to bylo v podstatně všechno, jinak snad nebyl nebezpečnější pokus o zakončení ani na jedné straně k vidění. Celkově to byl takový „divný“ fotbal. Vzruch na hřiště i do hlediště vnesla ještě 79. minuta, kdy se dostal do úniku Filip Čížek, hostující Olejník ho před šestnáctkou sundal, ale náš hráč ještě stačil posunout míč do strany do dobré pozice Svobodovi. Rozhodčí Mrázek však odpískal faul a vytáhl červenou kartu. Stav se více nezměnil, pro nás je to zbytečná ztráta bodů. Bohužel to byl opět jeden z našich podzimních zápasů, kdy jsme hráli nepřesně a nedokázali si připravit vážnější příležitost.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Upřímně řečeno jsem čekal, že derby bude více bojovné. Především v prvním poločase byla hra z obou stran pomalá, jako kdyby bylo 40 stupňů horka. Nám se povedla jedna brejková situace zakončená Lebišem, soupeř ale po chvíli vyrovnal. Po změně stran bylo přece jen vidět, že oba soupeři chtějí vyhrát, začalo se více jiskřit, bylo tam pár pološancí, nakonec i vyloučení našeho hráče. Paradoxně v deseti jsme předvedli snad jedinou vydařenou kombinační akci na jeden dva doteky za celé utkání, na jejím konci však Lebiš hlavičkoval těsně nad branku. Ustáli jsme v oslabení i závěrečnou snahu Svitav, remíza je podle mě zasloužená, pro nás je to určitě dobrý bod.

11. KOLO: Libišany – Lanškroun 8:0 (3:0). Branky: L. Kraják 2 (1 z pen.), Balog 2, Kirchner, Říha, O. Kraják, Chmelík. Česká Třebová – Vysoké Mýto B 2:0 (1:0). Branky: Novotný, Sejkora. Přelouč – Horní Ředice 2:2 (1:1). Branky: Klas, Hejcman – Fous, Koreček. Třemošnice – Lázně Bohdaneč 3:0 (1:0). Branky: M. Šindelář, Petrlík, Šebek. Holice – Pardubičky 4:0 (3:0). Branky: Vítek 2, Pitter, T. Jedlička. Litomyšl – Moravany 4:0 (2:0). Branky: Folta 2, Škeřík, Tomšů. Choceň – Heřmanův Městec 3:4 (2:1). Branky: Kužma, Šabata, Laky – Zrůst, Salfický, Řehák, Mach. Svitavy – Moravská Třebová 1:1 (1:1). Branky: Czehowský – Lebiš. ČK: 0:1 (Olejník).