Hrálo se v dobré divácké kulise, oboustranně s vysokým nasazením i hezkými fotbalovými momenty. A konečný výsledek 2:2? Ani jeden z rivalů nad ním radostí neskákal…

Moravská Třebová – Svitavy 2:2

Skóre záhy otevřel po rychlém výpadu hostující A. Novák střelou podél gólmana Kamische. Vyrovnání přišlo po rozehrání trestného kopu, které se Bednářovi sice nepovedlo, přesto však nadělalo ve svitavském vápně pořádnou paseku a Holub dorážel na 1:1. Po změně stran proměnil Bednář s jistotou nařízený pokutový kop, o dělbě bodů rozhodl D. Juřík, který byl u míče dříve než Kamisch, který vyběhl netakticky mimo šestnáctku.

„Derby mělo vyrovnaný průběh, bylo i celkem slušně odehrané, měl jsem z toho větší obavy,“ konstatoval trenér Slovanu Karel Procházka. „Soupeř si od nás odvezl remízu, protože jsme se nevyvarovali dvou hrubých individuálních chyb a obě byly potrestány. Nicméně konečný výsledek asi odpovídá poměru sil na hrací ploše. Utkání bylo hodně takticky vedené z obou stran, hosté mají přece jenom zkušenější mužstvo než my a místy to bylo znát. Škoda, že jsme se zrovna v tomto derby dopustili takových chyb, které normálně neděláme. Chtěli jsme vyhrát, nevyšlo to, tak se o to pokusíme na jaře ve Svitavách,“ hodnotil Procházka.

„Vyšel nám vstup do zápasu, po pár minutách jsme šli do vedení, ale potom se Třebováci probudili a začali nás přehrávat. Výsledkem bylo vyrovnání, byť po poněkud kuriózní situaci. Do druhé půle jsme nevstoupili dobře, přišel zbytečný faul, penalta a gól na 2:1. Potom jsme zase přebírali iniciativu my a díky důslednému Juříkovi srovnali, v závěru nás podržel brankář Cabal, když vytáhl zpod břevna Bednářův trestný kop. Z celkovém pohledu jsem toho názoru, že remíza byla v tomto rušném derby spravedlivá,“ hodnotil vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla.

13. KOLO: Pardubičky – Rohovládova Bělá 4:0 (1:0). Branky: 5. vlastní (Najman), 69. Knyshov, 78. Pospíšil, 81. Froš. Choceň – Proseč 6:0 (2:0). Branky: 27., 72. a 75. Benda, 36. Coufal, 51. Laky z pen., 85. Fikejz. Litomyšl – Horní Ředice 3:0 (2:0). Branky: 8. L. Severa, 13. Paclík, 89. Zeman. Česká Třebová – Luže 5:0 (2:0). Branky: 11. a 73. Vaňous, 6. Roušar, 81. Grepl, 88. Plačko. Chrudim B – Holice 0:3 (0:1). Branky: 43. Řezníček, 54. Lát, 82. Václavek. Moravany – Třemošnice 1:0 (1:0). Branka: 27. J. Branda. Moravská Třebová – Svitavy 2:2 (1:1). Branky: 17. Holub, 49. Bednář z pen. – 4. A. Novák, 76. D. Juřík.

Zápas Heřmanův Městec – Lanškroun byl odložen (karanténní opatření v mužstvu hostů).