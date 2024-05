/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Regionální zástupci si svoje zápasy 29. kola nejvyšší krajské fotbalové soutěže předehráli v týdnu a s rozdílnou úspěšností. Zatímco Svitavy zvládly těžké utkání ve Vysokém Mýtě vítězně a opět se díky tomu přiblížily k přebornickému titulu, tak Litomyšl po třech výhrách v řadě tentokrát zbytečně padla v domácím souboji s Přeloučí.

TJ Svitavy vs. ŽSK Třemošnice. | Foto: Martin Alexa

„Bylo to tvrdě vydřené vítězství,“ konstatoval vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla na konto náročného duelu na půdě vysokomýtské rezervy. „Ze začátku byla aktivita více na naší straně, soupeř však postupně hru srovnal a k vidění byla přetahovaná o střed pole. Za zmínku stojí nastřelené břevno v podání domácího Lebedy a hned vzápětí tyčka našeho Tůmy. Do vedení nás poslal Ehrenberger, který se dostal k odraženému balonu, prošel středem hřiště až před gólmana a propálil ho. Do druhé půle domácí prostřídali a začali nás přehrávat, z čehož vyplynulo i vyrovnání na 1:1 po akci Štěpánka. Nadále potom měli více ze hry, my se usilovně bránili, ale nakonec se na nás usmálo štěstí. Po dlouhém výkopu Cabala nevyšel obránci odkop, navíc ho přitom chytla křeč, míče se chopil důsledný Dürr a samostatný únik zakončil přesně. Bránili jsme se místy horko těžko, tím více je výhra cenná, udrželi jsme si díky ní nahoře. Zápas to byl fyzicky náročný a od celého mužstva odmakaný,“ chválil Palla.

Svitavští si mohou o víkendu oddechnout před finálovým utkáním Poháru hejtmana Pardubického kraje, které odehrají ve čtvrtek 6. června v pardubické ligové aréně proti České Třebové.

„Už při pohledu na sestavu je zřejmé, kolik hráčů nebylo k dispozici – šest a Paclík byl až na druhý poločas. I přes tento handicap jsme mohli bodovat, kdybychom obě branky soupeři nedarovali. V utkání dostali příležitost dorostenci a nutno dodat, že si vedli zdatně. Každý jejich sehraný zápas je pro ně velká škola do budoucna,“ okomentoval těsnou porážku s Přeloučí trenér Jiskry Litomyšl František Dvořák ml. Jeho svěřenci do poločasu neubránili dvě standardní situace soupeře a jejich snaha po změně stran alespoň o vyrovnání se přes několik nadějných střeleckých možností minula účinkem.