„Moje první branka byla šťastná. Centr před branku tečoval obránce soupeře a míč zapadl do sítě. Druhý gól mi krásně připravil Václav Dufek, na mě zbylo už jen trefit odkrytou svatyni,“ zdůrazňuje Roshan příspěvek svého spoluhráče.

Finále: Březová nad Svitavou vs. Březová u Úmonína.Zdroj: Deník/Radek HalvaPokládá sám sebe za kanonýra, na kterého březovský celek spoléhá? „Vždycky jsem branky spíše připravoval. V této sezoně mi trenér dává příležitost v útoku, zatím se mi podařilo skórovat pětkrát, i když to mohlo být i více. Jako jeden z nejzkušenějších hráčů na sebe beru odpovědnost. Chci dávat i připravovat góly a pomoci týmu co nejvíce,“ říká Filip Roshan, který má za sebou zajímavé střelecké zážitky z minulosti. „Nejvydařenější zápas po střelecké stránce mi vyšel asi před čtyřmi lety, kdy jsem ještě v dresu Opatovce stihl hattrick do poločasu proti Sloupnici a byly to i pěkné branky,“ vzpomíná.

Filip Roshan před příchodem do Březové působil řadu sezon v Opatovci, tedy v klubu, který v současnosti na fotbalové mapě chybí. Zůstalo mu tohle angažmá v srdci? „V Opatovci to bylo krásné období. Vrátilo mi to chuť do fotbalu. Byla tam vždy výborná parta i fanoušci, chodili a jezdili s námi i na venkovní utkání v hojném počtu. Velmi mě mrzelo, jak to tam dopadlo, velká škoda…,“ netají se smutkem z konce opatoveckého fotbalu.

Zpět ale ještě do Březové a jejím aktuálním výsledkům. „Se současným umístěním v tabulce můžeme být jen částečně spokojeni. Bohužel naše výkony jsou hodně nevyrovnané. Máme hodně mladých kluků, kteří teprve získávají zkušenosti, a proto věřím, že v budoucnu můžeme pomýšlet i na lepší výsledky,“ dodal Kanonýr Deníku Filip Roshan.

Z dalších zajímavých gólových počinů kola stojí nesporně za zmínku ten v podání Radka Miloty z Vendolí, který v utkání III. třídy v Čisté nastřílel hattrick, ale ten mu zhořkl, neboť jeho tým stejně prohrál. Mezi mladežníky se šesti brankami vytáhl mladší žák Dominik Novotný ze Sebranic.