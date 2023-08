Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč, který se Slovanem prošel minulou černou sezonou, by se měl stát jednou z klíčových opor mužstva, jehož noví trenéři Petr Václavek s Martinem Potáčkem vsadili na mládí a do základní sestavy v Letohradu poslali devět hráčů ročníku 2000 a mladších. „Z mého pohledu nám první utkání sezony vyšlo určitě nad očekávání. Chtěli jsme ho zvládnout, ale že se nám to povede takovým rozdílem, to jsme nečekali,“ říká Libor Lebiš.