Tři zápasy, tři vítězství, skóre ve prospěch regionálních zástupců v celkovém součtu 13:2. Tomu se říká skutečně povedené kolo. Moravská Třebová potěšila sedmigólovým nákladem do sítě Luže, kterou aktivní hrou rozebrala do šroubku. Vzestup formy litomyšlské Jiskry by rovněž měl být, jak se zdá, trvalejšího charakteru, nyní v Chocni ukončila soupeři sérii domácích vítězství.

Choceň – Litomyšl 1:3

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Domácí utkání se nám tentokrát nepovedlo podle představ. Soupeř dobře bránil, měl lepší pohyb, kvalitně kombinoval. Pro nás tudíž skončila dlouhá série deseti domácích výher. Musíme se z toho rychle oklepat a ztracené body se pokusit získat hned v dalším venkovním utkání v Pardubičkách.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do Chocně jsme jeli s vědomím toho, že pokud se chceme udržet v boji o přední příčky tabulky, tak musíme vyhrát. Věděli jsme, že nás čeká soupeř, který má na jaře velmi dobrou formu a doma v letošním ročníku ještě neprohrál. Od začátku jsme chtěli soupeře vysoko napadat, aby neměl čas na rozehrávku. Hráči to velmi dobře plnili. V prvním poločase jsme se po perfektně sehrané standardní situaci a pěkné individuální akci Kundery dostali do dvougólového vedení. Po přestávce jsme se soustředili na defenzívu a čekali na chyby soupeře. Jednu z nich jsme výborně vyřešeným brejkem potrestali a celou další řadu přečíslení navíc nedokázali využít. V posledních patnácti minutách nás Choceň po vysunutí Fikejze do útoku zatlačila a v samotném závěru snížila na konečných 1:3. Pro nás to jsou velmi důležité tři body získané po dobrém výkonu.

Holice – Svitavy 0:3

Zdeněk Nývlt, vedoucí mužstva SK Holice: Myslím si, že první poločas byl z naší strany, vzhledem ke kombinované sestavě, vcelku dobrý. Je škoda, že jsme neproměnili jednu ze dvou příležitostí ze začátku. Utkání se tak mohlo odvíjet jinak. Bohužel jsme možnosti nevyužili a soupeř naše chyby neomylně potrestal. Druhý poločas proti dobře hrajícímu soupeři a nepříjemnému větru byl z naší strany spíše parodií na fotbal. Jediné pozitivum, které jsem našel na celém utkání je, že se po osmiměsíčním zranění vrátil do sestavy Rožek.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Oproti utkání s Lanškrounem došlo v naší sestavě k několika změnám a ty se určitě osvědčily. Dá se říci, že jsme měli celé utkání pod kontrolou a soupeře přehrávali. Domácí se pokoušeli převážně jen o střelbu z dálky, většinou nepřesnou, nejvážnější příležitost měli po standardní situaci v závěru za rozhodnutého stavu. My jsme se ujali vedení po pěkné akci zakončené tvrdou střelou Tůmy, o zvýšení se po rozehraném nepřímém kopu za „malou domů“ postaral Ehrenberger. Třetí gól přidal po změně stran Brůna, když si míč sám vybojoval a připravil do střelecké pozici. Škoda, že se gólově neprosadil Ivo Svoboda, který v neděli slavil 45. narozeniny. Domácí postupně odpadli, my jsme neproměnili další šance. Zápas se nám povedl a napravili jsme minulé zaváhání.

24. KOLO: Lanškroun – Třemošnice 2:0 (1:0). Branky: Doležal, vlastní (Malý). Rohovládova Bělá – Moravany 1:1 (0:1). Branky: Najman – Teplý z pen. Česká Třebová – Moravany 3:0 (0:0). Branky: Pešek, J. Deml, Vaňous. Choceň – Litomyšl 1:3 (0:2). Branky: Fikejz – Škeřík, Kundera, Folta. Horní Ředice – Chrudim B 0:1 (0:0). Branka: D. Kopecký st. Holice – Svitavy 0:3 (0:2). Branky: Tůma, Ehrenberger, Brůna. Proseč – Heřmanův Městec 3:4 (0:3). Branky: Menc, J. Marek, M. Marek – Mach, Hauf, Jablečník, Trnka. Luže – Moravská Třebová 1:7 (1:3). Branky: Růžička – Bednář 2, Matocha, Novotný, Kopa, Storchous, Jaroševič.