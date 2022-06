Na jedné straně smutek, na druhé radost. Po zápase mezi celky Bystrého a Jablonného nad Orlicí se mezi hráči, realizačními týmy i fanoušky rozprostřely rozdílné emoce. Na straně domácích převládla hořkost, jelikož po porážce 2:4 zpečetili svůj sestupový ortel. Ovšem ruku na srdce, zázraky se v této fázi sezony čekat nedaly a bysterské problémy vrcholící pádem byly zaviněny jinde než při prohře s druhým mužstvem skupiny. To v Jablonném zavládlo nadšení, svěřenci Miroslava Bednáře si nejen upevnili druhou příčku v tabulce, ale při současném zaváhání Prosetína ve skupině A, který prohrál ve Slatiňanech, si zajistili bilanci znamenající právo postupu do vyšší soutěže!

Takhle hraje sestupující? K nevíře. Žichlínek je smířen se sestupem do okresu, ale že by z tohoto důvodu vypustil konec sezony? Ta to zapomeňte. Trenér Vlastimil Suchý namotivoval kolektiv před duelem v Libchavách tak, že ten zahrál snad nad vlastní možnosti. Od 51. minuty hrál v deseti, když se ze hřiště pakoval po druhé žlutě faulující Zemach. Ale právě v početním oslabení hosté předvedli možná nejlepší jarní výkon. Soupeři se vyrovnali fotbalově, předčili ho nasazením a odměnou jim byla nádherná vítězná trefa Krejčiříka na 4:3 šest minut před závěrem. Jen škoda, že takové představení nepřišlo daleko dříve, litovali po posledním hvizdu příznivci z Žichlínku… A Libchavy? Ty jenom pokračovaly ve své jarní výkonnostní sinusoidě.

Co dalšího nabídl předposlední mistrovský víkend v nejnižší krajské soutěži? Překvapení v Pomezí, kde se zrodil v pátečním odpoledni výsledek odporující dosavadnímu jarnímu počínání soupeřů. V převážně většině duelů utrápení domácí se tentokrát zejména ve druhém poločase vzchopili k solidnímu výkonu, zatímco hosté ze Semanína v této pasáži zcela propadli. Překvapení se naopak nezrodilo v Kunčině, kde se přesně potvrdilo, to, co v poslední době předvádějí Kunčina a Březová. Domácímu celku se daří a loučení se svými fanoušky ozdobil půltuctem gólů, naopak Březovští prokázali, že nikoli náhodou nevyhráli více než dva měsíce.

K dobré pouťové náladě v Jaroměřicích přispěli také fotbalisté, kteří proti silné Sloupnici ukončili sérii zápasů bez bodového zisku. Za stavu 1:0 přitom po změně stran domácí čelili tlaku soupeře, ten ale střelecky zklamal, takže místo vyrovnání přišel rychlý protiútok a Josef Valenta z něj pojistil výsledek. Povedený závěr prvního poločase a dva rychlé góly do šatny zajistily lanškrounskému béčku tři body v Moravské Třebové. Snaha rezervy Slovanu vedla po přestávce toliko ke korekci skóre.

České Heřmanice mají prvenství v soutěží a postup dávno zajištěné, ale zjevně chtějí mistrovský ročník dotáhnout do konce bez porážky. Nezaváhaly ani proti Dobříkovu, byť se jednalo o jedno z těch vyrovnanějších střetnutí, jaká během sezony sehrály. Zlomem byla 36. minuta, kdy hostující Houžvička zabránil gólu na brankové čáře rukou, za což byl vyloučen a kopala se penalta. Tu dostal na starost heřmanický gólman Řehák, proměnil a nasměroval svůj tým ke třiadvacáté výhře v ročníku. Na závěr hrají České Heřmanice v Jablonném a to bude zápas v duchu oslav…

SKUPINA B – 24. KOLO: Moravská Třebová B – Lanškroun B 1:2 (0:2). Branky: Kudyn – vlastní (Schütz), Svoboda. Jaroměřice – Sloupnice 2:0 (1:0). Branky: Švec, J. Valenta. Pomezí – Semanín 4:1 (1:1). Branky: Vaško 2, P. Lánský, Mička – Nešický. Kunčina – Březová nad Svitavou 6:2 (3:1). Branky: Šmehlík 2, P. Kaláb 2, vlastní (Dufek), A. Kaláb – Lidmila, J. Stupka. Libchavy – Žichlínek 3:4 (1:0). Branky: Pavlák 2, Žídek – Fibikar, Stasiowski, Faltus, Krejčiřík. Bystré – Jablonné nad Orlicí 2:4 (1:3). Branky: Sýs, Drašar – Uher 2, Lička, Špaček. České Heřmanice – Dobříkov 2:0 (1:0). Branky: Řehák z pen., Jirsák.