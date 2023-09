/I. B TŘÍDA/ Zatím asi nejsložitější cestu ke třem bodům měl v uplynulém kole vedoucí celek skupiny B Dobříkov. V Lanškrouně musel o výhru tvrdě bojovat, ale v šestém kole uspěl pošesté a neohroženě vévodí průběžné tabulce. Jeho pětibodový náskok svědčí o tom, že v soutěži bude jenom těžko hledat rovnocennou konkurenci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

31:4, takový je aktuální poměr branek dobříkovského lídra a tahle čísla vypovídají sama o sobě. V Lanškrouně hosté udeřili zásluhou produktivní dvojice Sedlák – Novotný dvakrát v rozmezí tří minuty v polovině prvního poločasu a stačilo jim to k výhře. Domácí fotbalisté přes veškerou snahu nezdramatizovali vývoj bojovného střetnutí ani kontaktním zásahem.

Nejbližším pronásledovatelem lídra byla doposud ke všeobecnému překvapení Moravská Třebová a je jím stále, jen bodový rozestup se podstatně zvětšil. Rezerva Slovanu totiž poprvé na podzim prohrála, a to v malém „třebovském derby“ na půdě nováčka. A stálo to za to. Hosté sice otevřeli skóre po dvou minutách hry, ještě v poločase bylo skóre rovnovážné a na začátku 83. minuty to pořád bylo „jen“ 2:1, jenže potom to přišlo. Ve snaze o vyrovnání otevřeli hru a krutě na to doplatili, v závěrečných sedmi minutách jim „Česká“ nasypala další čtyři „kusy“ a utkání tak skončilo výsledkem, na jaký to po většinu času rozhodně nevypadalo.

V prvním poločase duelu v Janově zachránil domácí od inkasovaného gólu několika dobrými zákroky brankář Křemenák. Hned zkraje druhého byl po faulu na Boháčka nařízen v jejich prospěch pokutový kop, ale Knap pouze orazítkoval tyčku. A tak o výsledku rozhodly dvě podobné situace, kdy lehce tečované střely skončily za bezmocnými brankáři. Domácí bod berou, hosté vzhledem k tomu, že o vedení přišli pět minut před koncem, byli spokojeni zřejmě o něco méně.

První vítězství v sezoně slaví Sloupnice a proti silnému Semanímu, který vyhrál čtyřikrát za sebou, to upřímně řečeno možná nečekali ani domácí příznivci. Hostům však tentokrát selhala ofenzivní část jejich hry a gólmana Kutu nedokázali překonat. V 88. minutě se tak rozhodlo na opačné straně, po rohovém kopu se prosadil Martin Mikulecký a domácí se z tříbodového zápisu radovali poprvé od června. Což neunesl semanínský kapitán Gregor, za urážku rozhodčího byl vyloučen a hosté překvapení na svůj účet neodvrátili.

První vítězství ještě ne, ale aspoň první bod na svoje konto zapsalo poslední Pomezí. Remíza v souboji s Jehnědím však rozhodně nebyla výsledkem, který by někoho dvakrát nadchl, oba soupeři nepochybně mysleli na víc. Domácí fotbalisté dvakrát dorovnali jednogólové manko a se smírným stavem nedokázal od 60. minuty nikdo pohnout.

Do elitní trojky se posunula Kunčina, která napravila předcházející domácí zaváhání a ztracené body získala zpět v okresním derby v Březové nad Svitavou. Do poločasu získala dvoubrankový náskok, domácí se deset minut před koncem přiblížili na kontakt, jenže místo pokračujícího tlaku hned vzápětí inkasovali potřetí a o osudu zápasu bylo jasno.

A ještě jedna okresní svitavská bitva nám při naší procházce děním v I. B třídě zbývá. A byla nečekaně jednoznačná. Výsledky bysterského nováčka svědčí o značné nevyrovnanosti jeho výkonů – před týdnem porážka 0:5, nyní vítězství 5:1. Ostatně cosi obdobného, jen v obráceném gardu, platí pro Jaroměřice (minule 4:0, nyní 1:5). V utkání byli Bysterští aktivnější, nebezpečnější a hlavně produktivnější, byt skóre do hladké podoby vylepšili až v úplném závěru.

I. B TŘÍDA – SKUPINA B – 7. KOLO: Janov – Tatenice 1:1 (0:0). Branky: V. Novotný – Glocar. Březová nad Svitavou – Kunčina 1:3 (0:2). Branky: Jež – Spálenský, A. Kaláb, Kudyn. Sloupnice – Semanín 1:0 (0:0). Branka: M. Mikulecký. Lanškroun B – Dobříkov 0:2 (0:2). Branky: T. Sedlák, M. Novotný. Pomezí – Jehnědí 2:2 (1:1). Branky: Češka, Drobný – Rozlívka, Beneš. Bystré – Jaroměřice 5:1 (3:0). Branky: Jukl 3, Mužík, Pachovský – Švec. Česká Třebová B – Moravská Třebová B 6:1 (1:1). Branky: J. Deml 2, Foff, Krása, Kolář, Jelínek – J. Sedlák.