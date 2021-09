I. B TŘÍDA: Diváci, kteří se v nedělním odpoledni vydali na mistrovské utkání mezi domácím Sokolem Bystré a hosty z Libchav, čekali od tohoto souboje mnohé.

Kdyby však někdo z nich dopředu řekl, že domácí nafasují „desítku“, sotvakdo by mu věřil. Jenže ona to byla trudná realita. Ano, je pravda, že Bysterští nastoupili v okleštěném složení, ano, je pravda, že Libchavy mají nespornou ofenzivní kvalitu, ale co je moc, to je prostě příliš. Za necelé tři minuty to bylo 0:2 a potom z toho byla horská dráha, z níž domácím fotbalistům nebylo dobře. Až k výsledku vpravdě nedůstojnému. Naopak hosté, ti si užívali, aby také ne, kdy jim vycházelo všechno, na co sáhli. Mimochodem v příštím kole zavítají do Bystrého vedoucí České Heřmanice, které nyní bezpečně přejely Pomezí, takže vyhlídka skutečně nic moc… Horší než nyní to však snad nemůže být.