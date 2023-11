/I. B TŘÍDA/ Další téměř bezbrannou obětí dobříkovských fotbalistů a jejich podzimní suverenity se o víkendu staly Jaroměřice, které neměly naději kvalitě na straně soupeře jakkoli čelit a důsledkem bylo osm branek v jejich síti. Lídr tabulky má aktuální náskok na nejbližšího „pronásledovatele“ čítající dvanáct bodů a nadále platí, že je to stejný odstup, jaký je mezi druhým a čtrnáctým celkem skupiny B!

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Tím čtrnáctým jsou právě Jaroměřice, kterou jsou jako jediné na jednociferném zisku bodů. Pravda, částečným vysvětlením může v jejich případě být, že celou druhou polovinu podzimu hrají na venkovních hřištích, i tak ale nutně potřebují ve zbývajících dvou kolech zabrat, aby nešly do jara v kritické pozici. Zato u Dobříkova řešíme jenom otázku, zda svoji spanilou podzimní jízdu zvládne bez ztráty kytičky. Zbývají mu dva úkoly: doma Jehnědí a venku Semanín.

Z našlapané sestavy mančaftů, kterým se Dobříkov ztrácí v nedohlednu, se po jedenáctém dějství vyšvihl na druhý flek Semanín. Přestřelka s Moravskou Třebovou byla po oko fanouška zajímavá minimálně vysokým počtem nastřílených gólů a několika obraty. Vítězně z ní vyšel šťastnější domácí celek, výsledek totiž na jeho stranu strhnul v 82. minutě Bednár a sedmé podzimní semanínské vítězství bylo na světě.

Velmi vítané body braly o víkendu některé celky pohybující se od začátku sezony spíše v podpalubí soutěže. V první řadě je zde řeč o Jehnědí, které potvrdilo týden starý skalp moravskotřebovské rezervy a potěšilo svoje fanoušky vítězstvím nad Kunčinou. V nekompletním složení hrající hosté se sice ujali vedení gólem „do šatny“, ovšem druhý poločas patřil jednoznačně domácím, kteří nejprve „slepili“ dva góly značící překlopení skóre a když si protivník navíc dal „vlastence“, nedovolili další komplikace.

Dvě výhry za sebou zapsala také Sloupnice, což je i v jejím případě počin, jaký nepředvedla od začátku ročníku. Pomezí přijelo s vizitkou týmu, který předtím vyhrál čtyřikrát v řadě, ale ve Sloupnici narazil. Diváci tleskali otočce, která se domácím povedla, když poměrně záhy inkasovali, ale nesrazilo je to do kolen, do poločasu srovnali krok a z vyrovnané přetahované vyšli ve druhé půli úspěšněji, když rozhodli dvěma trefami v závěrečné čtvrthodině hry.

Bysterští fotbalisté prolomili střelecké zakletí, které je v minulých kolech doprovázelo. Utnul ho střelec Steiner, který po bezbrankovém a nepříliš výrazném poločase vydařenou ránou otevřel účet okresního derby proti Březové nad Svitavou. Z domácích fotbalistů jakoby v ten okamžik spadlo napětí, povedlo se jim dotáhnout ke gólu několik dalších kombinačních akcí a výsledek nakonec hovoří docela přesvědčivou řečí.

Naopak v Janově nebylo jasno až do závěrečného hvizdu. Třikrát v průběhu zápasu šli domácí do jednogólového vedení, dvakrát hosté z Lanškrouna dokázali reagovat, na třetí trefu, která podle ohlasů přítomných silně zaváněla ofsajdem, však odpověď nenašli. Janovští tří důležité body uhájili, byť museli koncovku duelu zvládnout bez Kristka, který byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Po delší době zavládla tříbodová radost v tatenických řadách a vítězství nad Českou Třebovou má vzhledem k dobrým výsledkům rezervy v minulých kolech nesporně svoji hodnotu. Byla to výhra pracně vydřená, před 170 diváky ji domácím zajistil jediným gólem utkání Petr Soukop dvacet minut před koncem, ale právě takové výsledky jsou ve vyrovnané přetahované většiny mužstev za nedostižným Dobříkovem kromobyčejně potřebné a důležité.

