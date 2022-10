„Utkání proti Libchavám hodnotím samozřejmě kladně. Podali jsme slušný týmový výkon, soupeře k ničemu vážnějšímu nepouštěli a nakonec to vedlo ke třem bodům na domácí půdě. S individuálním výkonem jsem také spokojený, až na určité chyby to byl pro mě od první minuty dobrý zápas a dařilo se mi. Musím ale říct, že jsem měl i dost štěstí,“ ohlédl se za povedeným vystoupením devětadvacetiletý fotbalista.

„První branku jsem vstřelil po autovém vhazování, kdy mě krásným dlouhým autem našel ve vápně Roman Šatník, já si pokryl balón a z otočky střílel na zadní tyč. Druhá trefa přišla hned po poločase, letěl dlouhý nákop, který jsem prodloužil na Jirku Sedláka, ten na sebe navázal dva protihráče a přihrával mi na hranici vápna, vystřelil jsem podél gólmana a byl tam druhý gól. U třetího mě potom našel Zdenda Kudyn, který dal přetažený centr do vápna, brankař chytil moji hlavičku a z následné dorážky jsem se trefil potřetí,“ pospal Tomáš Pagáč svoje gólové odpoledne.

Je takový střelecky rozlet v jeho kariéře obvyklý? Není, tím více si tří branek do libchavské sítě váží. „V mládežnických kategoriích nebo v dorostu se mi občas povedlo dát více branek, ale často to opravdu nebylo… Co se týče zápasů za muže, tak se mi nikdy nepodařilo vstřelit hattrick, takže to pro mě byly samozřejmě silné a radostné emoce,“ usmívá se Pagáč. Na další hattrick by ovšem nedal čekal tak dlouho. „Jsem útočník, od toho se góly očekávají… Proto doufám, že přidám nějaké branky i v dalších zápasech a odměním tak skvělou práci celého týmu,“ slibuje svým spoluhráčům.

Sloupnice padla ve Svratouchu, Pomezí překvapilo výhrou proti Dobříkovu

Vzpomínky na pozoruhodné střelecké výkony z minulosti nemá příliš bohaté, nicméně alespoň jednu z paměti vylovil „Těžká otázka, ale co si vybavím, tak to je druhý zápas této sezony, kdy jsem nastupoval proti Pomezí z lavičky do druhé půle a ve 47. minutě jsem zajistil výhru 1:0 a tři body,“ připomněl letošní srpen.

Tomáš Pagáč byl dlouhou dobu spojen s fotbalem v Kunčině. Co ho letos v zimě přivedlo k sousedům a rivalům do Moravské Třebové? „Kunčina je a vždy bude moje srdcová záležitost, jelikož jsem se tam narodil a hrál za ni řadu sezon. Potřeboval jsem však nový fotbalový impuls a motivaci po tolika letech v jednom klubu, a proto mi přišlo vhodné to zkusit hledat v Moravské Třebové, když mě tento klub fotbalově vychoval,“ vysvětluje. A co ambice pokusit se probojovat do kádru áčka Slovanu? „Ty nemám, ale když je potřeba, rád z lavičky klukům vypomůžu,“ říká Pagáč.

Zatímní průběh podzimních bojů moravskotřebovská rezerva zvládá slušně. „Myslím si, že můžeme být celkem spokojeni. Až na nějaký ten nevydařený zápas odvádíme na hřištích slušné týmové výkony a hrajeme se soupeři vyrovnané partie. A proto by jsme se rádi chtěli poprat o přední příčky tabulky,“ netají se Kanonýr Deníku Tomáš Pagáč.

Moravskotřebovský útočník byl jediným autorem hattricku v tomto kole, dalších deset fotbalistů na Svitavsku se prosadilo dvakrát. Mezi mládežníky pálil nejpřesnější starší žák Martin Křivka z Dolního Újezdu (4 branky).