/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Tak tohle musí svitavské fotbalisty mimořádně bolet. Ve šlágru víkendového kola nejvyšší krajské soutěže mužů vedli ve 23. minutě nad silnou Českou Třebovou 3:0, přesto si ze zápasu odnesli pouze bod. Tenhle smírný výsledek udělal samozřejmě nejvíce radosti konkurentům, především Horním Ředicím a Lanškrounu. Litomyšlská Jiskra přerušila na půdě posledních a v tento okamžik již jistě sestupujících Moravan šňůru porážek a bezpečně zvítězila.

TJ Svitavy vs. FO Lanškroun. | Foto: Martin Alexa

„Jsem smutný z toho, že mančaft aspirující na první místo takhle přijde o třígólový náskok. Byť se tak stalo proti opravdu asi nejlepšímu týmu současného krajského přeboru, tak nás to neomlouvá,“ litoval vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla.

Domácí fotbalisté hned ze začátku posadili soupeře doslova na kolotoč, bylo jich plné hřiště, hned po dvou minutách po nedovoleném zákroku na unikajícího Juříka proměnil penaltu bezpečně Králíček, o chvíli později usměrnil Juříkův střílený centr za záda gólmana Hotmara Filip Čížek. A když přidal po další pěkné souhře Chlup třetí zásah, vypadalo všechno ze svitavského pohledu vymalováno v těch nejveselejších barvách.

Jenže Českotřebovští se na dosah první příčky krajského přeboru nevyšvihli na jaře jen tak náhodou, což následně předvedli. „Soupeř v žádném případě zápas nezabalil, pořád produkoval svoji rychlou nátlakovou hru a brzy se dočkal snížení. Nejprve po Vaňousově ideálním pasu mezi obránci přesně zakončil Polášek a potom přišla branka na 3:2, která nás hodně srazila. Předcházel mu roh, který asistent rozhodčího viděl asi jako jediný na stadionu, rozehrál ho Vaňous, Grepl se v našem vápně pohybem uvolnil a hlavičkoval zcela nepokryt,“ popisuje Palla další dění na trávníku.

Důležité zápasy se budou hrát rovněž uprostřed týdne. Ve středu 15. května jsou na programu semifinálové duely Poháru hejtmana Pardubického kraje: Svitavy hostí Choceň (17.00) a Česká Třebová přivítá Libišany (18.00).

A se svitavským náskokem bylo definitivně ouvej zkraje druhého poločasu, když rychlý českotřebovský výpad zakončil Novotný na 3:3. „Ve zbytku času se potom útoky přelévaly ze strany na stranu, ale bez efektu. Nejnebezpečnější akci hostů, kterou byl Vaňousův únik, zmařil Cabal. My jsme byli nejblíže gólu po akci Ehrenbergera a jeho přihrávce do vápna na volného Juříka, jenže míč mu šel bohužel na paty. Ztráty dvou bodů je ohromná škoda, ačkoli si myslím, že jsme podali lepší výkon než v některých minulých kolech, kdy jsme vyhráli. Duel to však rozhodně byl v podání obou soupeřů na úrovni špičky krajského přeboru,“ dodal Oldřich Palla.

Litomyšlští fotbalisté potřebovali po černé výsledkové sérii na přelomu dubna a května zabrat a duel v Moravanech k tomu měl být ideální příležitostí. Zásluhou produktivní dvojice Folta – Paclík prokázali, že nezapomněli dávat góly a průběh měli pod kontrolou. Domácí celek je po 26. kole jistým sestupujícím, mimo poslední dvě příčky se nemůže dostat.

„Do Moravan jsme odjížděli ve značně oslabené sestavě, nicméně jsme splnili bodové očekávání. V prvním poločase se nám opět nedařila koncovka, byť vypracované šance byly tutovky. Nakonec jsme ale i tak odcházeli do kabin s dvougólovým polštářem. V 55. minutě padla třetí branka a měl být klid, z čehož nás vyvedlo snížení domácích. Chvilku to vypadalo, že budou ještě zlobit, ovšem Paclík je čtvrtým zásahem srazil do kolen a bylo vymalováno. Shrnutí zápasu – velké množství neproměněných šancí, dobrá kontrola hry, soudržnost mužstva. Byť se nacházíme ve složité situaci, hráči drží pospolu a tvoří morálně silný tým,“ vyjádřil se trenér František Dvořák st.

