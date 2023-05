Suma sumárum, pět vstřelených gólů ve dvou zápasech, šest bodů na klubové konto, co více si přát… „Pět branek je hezkých, i když minimálně ještě jedna šance se měla proměnit, když mi to Michal Horák perfektně připravil před branku, ale já v zakončení selhal. Šest bodů je samozřejmě krásných, ve vyrovnaných tabulkách jsou potřeba. Pěkný víkend to opravdu byl,“ usmívá se devětadvacetiletý fotbalista.