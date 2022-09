Sloupnice excelovala. Fotbalisté z Březové nad Svitavou po dvou předešlých výhrách nastoupili s optimismem i třetímu pokračování svého mistrovského snažení ve Sloupnici. Ovšem jejich dobrá nálada vzala po devadesáti odehraných minutách za své. A bylo to velice brutální probuzení ze sna. V prvním poločase to ještě tak nebilo do očí, byť domácí šli ve 26. minutě do vedení. Hned po návratu z kabin však rozpoutali takový uragán, že smetl soupeře ze hřiště. Během pěti minut to bylo 4:0 a z předpokládaného vyrovnaného boje nebylo nic. Hattrick zkompletoval Martin Mikulecký a domácí až do konce na trávníku dominovali, když Březovou vyprovodili s půltuctem.