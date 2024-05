/I. B TŘÍDA/ Všechno je jednou poprvé a tak suverénně vedoucí Dobříkov ve svém dvacátém mistrovském vystoupení a po 89 vstřelených brankách prožil poprvé v této sezoně zápas, kde neskóroval. O vygumování jeho smrtící ofenzívy se postarala Březová, ale na suverénním postavení lídra skupiny B, který bude moci ve středečním vloženém kole definitivně rozhodnout o svém prvenství, to samozřejmě mnoho nezměnilo.

Krajská fotbalová I. B třída. | Foto: Deník/Radek Halva

Šest kol před koncem má Dobříkov patnáct bodů náskoku k dobru a pokud ve středu porazí v rámci „anglického týdne“ Semanín, nezbude v soutěži nikdo, kdo by ho moc byť teoreticky předstihnout. Ocenit je však nutno i bojovný a disciplinovaný výkon mužstva od řeky Svitavy. Březovští jsou na jaře stále neporažení a v souboji s velkým favoritem, jemuž tentokrát chyběl top kanonýr Matouš Novotný, nebyli ani daleko od vítězství. Vychytaná nula gólmana Miroslava Kejdy je obzvláště cenná.

Průběžnou druhou pozici si upevnil Janov, jehož výhra nad zachraňujícím se okresním rivalem z Bystrého byla z kategorie šťastných. „Když jsme otevřeli skóre hned ve 2. minutě, vypadalo to na jednoduchou záležitost. Hosté ale bojovali a nic nám nedarovali, dlouhé auty Jílka přinášely vzruch do naší obrany. Na začátku druhého poločasu nás mohl uklidnit Boháček, exekuce jeho pokutového kopu po ruce ve vápně však skončila na tyči. A tak soupeř svým důrazem zlobil dál a vyrovnání bylo na krajíčku. Remízu by si zasloužili, nebyla jim však dopřána,“ uznal janovský klubový sekretář Pavel Záleský.

Tohle se opravdu nečekalo: Polička nastřílela čtyři góly do dolnoújezdské sítě

„Bétřídní“ svíčka fotbalistů Sloupnice rychle dohořívá, jejich šance na udržení jsou mizivé a snad ani sportovní zázrak jim reálně nemůže pomoci. Jejich jarní bodové konto nadále zeje prázdnotou a ani relativně vyrovnané střetnutí s Tatenicí na tom vůbec nic nezměnilo, protože o jedinou branku se v polovině druhého poločasu postaral hostující Adam Brejša.

Kromě Sloupnice je na tom hodně mizerně také na sestupové pozici se nacházející Pomezí. Ke cti mu sice slouží, že opakovaně špatně se vyvíjející utkání proti Semanínu, v jehož průběhu třikrát o branku prohrávalo, dokázalo třikrát dorovnat, naposledy zásluhou Davida Síly v 90. minutě, ale aby odvrátilo nebezpečí pádu do okresního přeboru, musí umět najít cestu k výhře, což se mu na jaře doposud povedlo jedinkrát.

Skvělá práce Svitav! Z „anglického“ týdne mají devět bodů a atakují čelo přeboru

Pět minut před koncem rozhodl okresní bitvu mezi moravskotřebovským béčkem a Jaroměřicemi ve prospěch hostů z Malé Hané Jiří Hrbata. Jednak tím významně pomohl svému týmu, jednak se postaral o to, že domácí béčko ještě pořád nemůže dohrávat ročník úplně v klidu. Pro Jaroměřice to je nesmírně důležitý počin i proto, že tenhle duel byl jejich posledním jarním vystoupením na cizím hřišti. Zbylých šest zápasů odehrají doma a jejich naděje na úspěšné završení záchranářských bojů jsou z tohoto pohledu poměrně vysoké.

V České Třebové se představila Kunčina a o všem podstatném bylo v tomto klání v podstatě jasno do poločasu. A z velké části to bylo přičiněním jediného muže. Matěj Polášek hattrickem v rozmezí 12. a 38. minutě nasměroval vývoj hry směrem, který se domácím hráčům i příznivcům musel líbit. A že měl o víkendu náramnou střeleckou formu, o tom se o den později přesvědčili i protivníci z Lanškrouna ve šlágru krajského přeboru.

Mladějov nezaváhal, ale Třebařov mu trhák nedovolil. Druhá výhra pro Němčice

Nejjednoznačnější partie kola se odehrála v Lanškrouně, kde se hosté z Jehnědí přesvědčili o tom, že se fotbalový osud někdy mění z týden na týden. Před pár dny to byli oni, kdo naděloval (osm branek do sítě Pomezí), tentokrát se ocitli v roli oběti a děravou defenzívu lanškrounské béčko rozebralo sedmi zásahy.

Středeční program: Moravská Třebová B – Bystré (10.15), Dobříkov – Semanín (14.30), Jaroměřice – Jehnědí (16.00), Březová nad Svitavou – Sloupnice, Kunčina – Tatenice, Lanškroun B – Pomezí (vše 17.00), Česká Třebová B – Janov (18.00).