I. B TŘÍDA: Jak se vzpamatovat z týden starého desetigólového přídělu? Fotbalisté z Bystrého na to v pátém kole skupiny B dali určitou odpověď.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Proti vedoucím Českým Heřmanicím to sice na bodový zisk nestačilo, s favoritem však sehráli kvalitní rovnocennou partii, která snad je příslibem světlejších výsledkových zítřků. „Kdybychom v dalších zápasech zahráli tak jako teď, nemuselo by to být marné,“ říkali si bysterští fanoušci při odchodu ze stadionu po porážce 1:3. Vedoucí celek soutěže o chlup lepší byl, ale domácí mu nic zadarmo nedali a potrápili ho možná nejvíce z jeho dosavadních soupeřů.