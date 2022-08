Svoboda zpět v sestavě a Svitavy okamžitě našly cestu k potřebnému vítězství

Ve Svitavách gól nepadl, domácí béčko se rozešlo smírně s nováčkem z Jablonného nad Orlicí. Slibných možností v zápase bylo bylo docela dost, ale nade všemi čněli gólmani: domácí Cabal a hostující Kyryk. „Hosté byli dobře organizovaní, hráli v bloku a spoléhali se na brejky, z nichž dokázali zahrozit. My byli nejaktivnější v úvodu obou poločasů, ale celkově jsme postrádali přesnost ve finální fázi, větší důraz při standardních situacích a chyběla nám střelba ze střední vzdálenosti. Remízu beru jako ztrátu,“ vyjádřil se trenér Martin Komoň.

Bitva nováčků pro poličskou rezervu. Jevíčská spása v nastaveném čase

Zklamání zavládlo v Poličce, svěřenci Romana Kysilka prohráli s nováčkem Prosetína. V prvním poločase nabrali třígólové manko, které stahovali, ale blíže než na rozdíl gólu se nedostali. „Bohužel jsme se dopustili tří hrubých individuálních chyb, kdy jsme soupeři na góly doslova namazali. A na to se složitě hledá odpověď. Pokusili jsme se o ni, šli více do rizika, snížili na 2:3, ale hosté se hodně zatáhli a my se do jejich obrany těžko dostávali. Soupeř byl za druhou část na naší půlce tak čtyřikrát, ale odbránil si to a při naší hře vabank přidal v závěru čtvrtou branku. Za druhý poločas jsem tým pochválil, ale body to nepřineslo a prohráli jsme s dalším nováčkem,“ hodnotil poličský lodivod.

3. KOLO: Polička – Prosetín 2:4 (0:3). Branky: Pavliš, Navrátil – Marek 2, Tichý, Spilko. Letohrad B – Dolní Újezd 3:1 (2:0). Branky: Preclík 2 (1 z pen.), Štusák – Rejman. Tatenice – Luže 5:0 (3:0). Branky: O. Tareš 2, D. Tareš, Werner z pen., Knápek. Svitavy B – Jablonné nad Orlicí 0:0 (0:0).

Zápasy Ústí nad Orlicí B – České Heřmanice, Skuteč – Proseč a FC Jiskra 2008 – Zámrsk byly odloženy kvůli nezpůsobilému terénu.