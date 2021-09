I. B TŘÍDA: Malohanácký nováček poznává při své premiérové účasti v pardubické krajské soutěži nové soupeře a noví soupeři zase poznávají jeho. Tak jako v sedmém kole. Historie nepamatuje, určitě ne ta novodobá, že by se o mistrovské body utkali vyslanci obcí Dobříkov a Jaroměřice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Zápas tak nabízel spoustu otazníků, snad každý se však domníval, že by favority měli být domácí, byť po svém přechodu z áčkové skupiny do béčka na tom zatím nejsou tak dobře, jak se od nich očekávalo. Jenže na hřišti se ukázalo, že jaroměřický celek se vzpamatoval z předchozího nepovedeného vystoupení proti Březové a nyní se předvedl tak, jak se na odvážného nováčka sluší. Dokonce tak, že si mohl dovolit po nerozhodném výsledku 1:1 na klubové sociální sítě napsat následující: „Nakonec jsme odjížděli domů trochu zklamaní pouze s bodem“. Kdo by to byl čekal…