I. A TŘÍDA: Po jedné výhře, remíze a porážce. Od každého něco si vybrali“ regionální zástupci Svitavska v krajské fotbalové I. A třídě během druhého mistrovského víkendu. V tabulce je na tom zatím nejlépe Dolní Újezd, naopak Polička na svůj první zisk v nové sezoně stále čeká.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Dolnoújezdští fotbalisté se do Letohradu vydali v poslepované sestavě, do akce musel i trenér Jiří Čejka. K jejich štěstí na tom domácí béčko, co se šíře kádru týká, nebylo o mnoho lépe. A tak si hosté nakonec po bezgólové plichtě řekli, že sice není k zahození, ale bylo v jejich silách bodovat naplno. „Dvacet minut jsme hráli zakřiknutě a béčko nás mačkalo, nastřelilo i tyč. Postupem času jsme však hru vyrovnávali, po přestávce už hráli lépe a měli i šance, některé volaly po brankovém vyjádření. Domácí kupodivu odpadli, snad i fyzicky, a my závěr kontrolovali. Všichni borci zaslouží absolutorium,“ uvedl sekretář Jan Kabrhel.