I. B TŘÍDA: Zakopnutí vedoucí Sloupnice je napraveno. Po předcházejícím zaváhání v Libchavách si svěřenci trenéra Zdeňka Kocmana připsali další tři body proti zachraňující se Kunčině. Pravda, bylo to v utkání, které po většinu svého průběhu nepřekročilo hranice herního podprůměru, ale právě úspěchy v takových měření sil mohou v konečném účtování klidně rozhodovat postupovou přetahovanou.

Sokol Libchavy vs. TJ Jaroměřice. | Foto: FB TJ Jaroměřice

Rozhodující moment zápasu nadešel za rovnovážného skóre 1:1 v 70. minutě, kdy se hlavou prosadil Holec a hosté na tuto obdrženou branku přes velké úsilí nedokázali odpovědět. „Bylo to těžké utkání s dobrým soupeřem. Naši hráči si zaslouží pochvalu za bojovnost, dobrý výkon podal Martin Mikulecký, který tentokrát zaskočil v brance,“ uvedl na klubových sociálních sítích trenér vítězů Zdeněk Kocman.

Fotbalisté Žamberka vědí, že mají-li se držet na dosah sloupnickému lídrovi, tak musí bodovat a bodovat. Na hřišti nebezpečného Janova se jim to s vypětím všech sil povedlo, po půlhodině hry zaznamenali jediný gól zápasu a měl pro ně hodnotu tří bodů. V Janově byl k vidění kvalitní zápas. Domácí spoléhali od začátku na zodpovědnou defenzívu a rychlé brejky. To se jim dařilo, hlavně Boháček měl na kopačce minimálně dva góly. Jenže je nedal a tak trestal Žamberk, nadvakrát se prosadil Jírů a do konce zápasu potom oba brankáři svoje svatyně zamkli. Hosté byli silnější na míči, Janovští bojovali do poslední minuty, ale bez vstřeleného gólu se proti tak dobrému soupeři bodovat nedá.

Stíhací jízda Libchav za zázrakem zvaným záchrana narazila na nepříjemnou překážkou, protože po skalpu vedoucí Sloupnice jistojistě počítali s plným ziskem také v duelu s Jaroměřicemi. Kanonýr Petr Pavlák pro to udělal maximum nastříleným hattrickem, ale na vítězství to nestačilo. Hosté totiž také nutně potřebují existenční body a zápas rozhodně nepřijeli odevzdat, navíc byli také produktivní a mají ve svém středu rovněž výborného kanonýra. Daniel Švec jim v atraktivním klání pět minut před závěrečným hvizdem vystřelil remízu.

Ze hry o příčku nejvyšší je s největší pravděpodobností definitivně pryč Svratouch, jehož postupové ambice berou za svoje vinou nevalných jarních výsledků na cizích hřištích. Po Janovu a Pomezí prohrál podzimní půlmistr také u řeky Svitavy. Březová na jaře nepřekypuje kdovíjakou formou, ale tohle střetnutí jí vyšlo zatím asi nejlépe v odvetné části. Dlouho držela těsné jednobrankové vedení, v závěrečné desetiminutovce ho dvakrát navýšila do otevřené obrany soupeře, který se nakonec také gólově prosadil, ale to bylo příliš pozdě. Pro Březovou to znamená posun do klidnějších vod.

Krize sedla v jarní sezoně na fotbalisty Jehnědí. Nejen, že se jich nechce pustit, ale v Dobříkově se ještě prohloubila. Hosté dali sotva do kupy jedenáctkou schopnou nastoupit a od počátku se museli bránit nejproduktivnějšímu útoku soutěže. Do poločasu se jim to jakž takž dařilo, byť už tady ztráceli dva góly, leč po přestávce to byla jednoznačná partie ve prospěch domácích, kteří podruhé v krátké době potěšili svoje fanoušky půltuctem v soupeřově síti. Po Libchavách to odneslo Jehnědí, které v sedmi jarních kolech uhrálo pouze dva body.

Program dohrávek: Svratouch – Žamberk (středa, 17.30).

Tři minuty chyběly do konce zápasu v Semaníně, když se odehrála rozhodující situace, stav 1:1 zlomil ve prospěch domácích Radek Urbanec. Zatímco ti si díky hubenému vítězství v zápase, který moc fotbalové krásy nepobral, upevnili umístění v Top 5, tak pro Pomezí to je další pohroma, neboť jejich „bárka“ nabírá stále více vody. Aby také ne, když ve dvaceti doposud odehraných kolech nastříleli všehovšudy sedmnáct gólů (i Libchavy, jež jsou v tabulce ještě za nimi, jich mají na kontě dvojnásobek).

Střet béček na lanškrounském pažitu výsledkové překvapení nenabídl, výhra Lanškrouna se všeobecně čekala. Navíc mu pomohl nedisciplinovaný hostující Krystl, jenž se nechal ještě v první poločase za kopnutí protihráče v přerušené hře vyloučit. A početní převahu domácí zužitkovali, kromě jiného i proto, že v utkání celkem pětkrát střídali, zatímco rezerva Slovanu oživit sestavu čerstvými silami nemohla…

I. B TŘÍDA – skupina B – 21. kolo: Semanín – Pomezí 2:1 (1:0). Branky: Krása, R. Urbanec – Nespěšný. Libchavy – Jaroměřice 3:3 (2:1). Branky: Pavlák 3 (1 z pen.) – Švec 2, Borýsek. Březová nad Svitavou – Svratouch 3:1 (1:0). Branky: Dufek 2, Lidmila – Netolický. Sloupnice – Kunčina 2:1 (1:0). Branky: Kopecký, Holec – Spálenský. Lanškroun B – Moravská Třebová B 4:1 (1:0). Branky: Zelinka, Ďuriš, Petruň, Janda – Škrabal. Janov – Žamberk 0:1 (0:1). Branka: Jírů. Dobříkov – Jehnědí 6:0 (2:0). Branky: M. Novotný 2 (1 z pen.), Vojtíšek 2, Horáček, Sedlák.

