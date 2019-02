Východní Čechy, Chrudim /ROZHOVOR/ - Devětadvacetiletý útočník Milan Ujec prošel ve své kariéře Viktorií Žižkov, Vlašimí či budějovickým Dynamem, v posledních sezonách ale z nejvyšších pater českého fotbalu zahlásil ústup.

Milan Ujec (na snímku) je připraven se o místo v druholigové Chrudimi porvat. | Foto: Karel Dvořák

V třetiligových Živanicích si na podzim vystřílel šanci na zkoušku v dresu nováčka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Pokud uspěje, rázem se zařadí mezi nejzkušenější hráče v týmu MFK Chrudim. Další šanci se ukázat dostane již v sobotu, Chrudimští hostí od 11 hodin na Letním stadionu třetiligovou Dobrovici.

Jaké jsou vaše dosavadní pocity ze zkoušky v druholigové Chrudimi?

Výborné a podle očekávání. Hodně se maká, jak pod hlavním trenérem, tak i pod kondičním koučem Lukášem Krajákem. V tomto období je to potřebná rutina, ze které budeme čerpat celý rok.

Máte informace od trenérů, zda si vás v týmu nechají?

Samozřejmě, s trenéry jsem mluvil a vypadá to, že bych měl v Chrudimi zůstat. Během následujícího týdne by se mělo vše potřebné doladit. Záleží to jen na nich, já budu dělat vše pro to, abych byl mužstvu co nejvíce užitečný.

Ve svých 29 letech patříte k nejzkušenějším hráčům v týmu. Je to nezvyk?

Je pravda, že v tak mladém týmu jsem ještě nehrál. Ale je to asi tím, že já už stárnu (směje se).

Budete se tedy snažit předávat své zkušenosti mladým chrudimským útočníkům? Přece jen, druhá liga je pro vás známým prostředím..

Starší hráči by měli vzít tlak na sebe a mladší podržet. Tak to vždy bylo, je a bude. Myslím si však, že mají své vzory, na které koukají v televizi a hlavně mají v kabině Radima Holuba, za kterým vždy mohou přijít pro radu.

Jak vůbec vnímáte konkurenci dvou mladých útočníků - Daniela Vašulína a Petra Rybičky?

Kluci jsou mladí, draví, a tak to má být. Konkurence je dobrá věc, všechny posouvá dopředu.

Snažil jste se získat informace od živanického Matěje Ptáčka, který rukama trenéra Pavla Jirouska prošel?

Nic jsem si nezjišťoval, vždy dávám raději na svůj dojem, než brát v potaz názory někoho jiného. Trenéra Jirouska jsem osobně neznal, ale potkávali jsme se často na zápasech v rolích soupeřů.

Cítíte šanci v Chrudimi jako možnost na návrat do velkého fotbalu?

Určitě. Přesně z toho důvodu jsem do Chrudimi šel. Po prvním měsíci musím říci, že tohoto kroku rozhodně nelituji.

Dříve jste za Žižkov zvládl i dva ligové starty. Jste v ideálním fotbalovém věku, je nejvyšší soutěž stále výzvou či již uzavřenou kapitolou?

Může se stát cokoliv. Člověk to má vždy někde v podvědomí v hlavě zabudované. Ale záleží jen na mně.

Sledoval jste Chrudim na podzim? Co jí chybělo?

Na několika zápasech jsem byl a nemyslím si, že by zaostávala. Spíše si někdy vybrala nováčkovskou daň.

Jak hodnotíte podzimní vstup Živanic do České fotbalové ligy?

Ambice byly rozhodně větší. Myslím si však, že určitě do Živanic přijdou nějaké posily a budou se chtít co nejdříve zachránit.

Petr Dejnožka