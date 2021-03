Přesto Hradečtí chtějí v Plzni kousat. Věří, že jasného favorita potrápí. ,,Jinak bychom tam nemuseli jezdit,“ má jasno kapitán Adam Vlkanova.

Právě on si po nepovedené páteční přípravě s Varnsdorfem (0:1) nebral servítky. ,,Byla to facka, která nám ale může pomoci,“ říkal mimo jiné.

Kouč Frťala vytýkal svým svěřencům především malou dávku agresivity. ,,Tady musíme fakt přidat. S Plzní asi balon tak často neuvidíme, takže bude třeba zvýšit hlavně důraz v osobních soubojích i napadání. Aby to neměli jednoduché,“ snaží se hledat recept na zaskočení favorita.

Má pravdu. Jak Viktoria dostane prostor, bude zle. ,,Mají šikovné hráče, kombinovat umí, nesmí mít čas,“ doplňuje Vlkanova.

Oba soupeři se už v letošním roce střetli. Zkraje ledna. Plzeň zvítězila přesvědčivě 5:2. ,,Teď to ale bude jiný zápas,“ je přesvědčen kapitán a přidává důvody. ,,My jsme začínali přípravu, pro ně se jednalo o generálku na ligu. Teď jsme rozehranější. Dobrý výsledek by nám před Líšní zvedl sebevědomí,“ má jasno.

Ze strany domácího favorita by mohlo přijít jisté podcenění. ,,Pohár je nevyzpytatelný. Mužstva z nižších soutěží kolikrát dokáží překvapit. Zkusíme to i my. Hlavně je potřeba proměnit šance,“ dodává Vlkanova.

V Plzni ale o něčem takovém slyšet nechtějí. V lize patří Viktorii 6. místo, cesta do Evropy tak vede právě přes MOL Cup. ,,Chceme se dostat do finále a pohár přinést sem do Plzně. Je jedno, kdo proti nám stojí,“ zaznělo z klubu.

Úterní zápas má výkop ve 14 hodin.