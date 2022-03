Poločasový výsledek byl bezgólový a opatrná hra obou soupeřů pokračovala i po přestávce. A tak šance přicházely zejména po chybách jednotlivých hráčů. Jednu takovou předvedl Šejvl, jenž nepřesným odkopem daroval šanci opavskému Kramářovi, kterého ale skvěle vychytal Floder.

Znovu šli do oslabení

V největší šanci domácích se ocitl Kejř, který parádní ranou zpoza šestnáctky jen o kousek minul šibenici opavské svatyně. Další vzrušení přišlo před chrudimskou brankou přišlo poté, co Šejvl nedovoleně zastavil v souboji unikajícího hráče soupeře a od rozhodčího okamžitě obdržel červenou kartu! Domácí tak podruhé za sebou dohráli utkání v deseti, tlak Opavy však v závěrečných minutách bez úhony přežili a rozešli se s ní s výsledkem 0:0.

„Je to další ztráta. My potřebujeme vyhrávat a sbírat co nejvíce bodů. Nějaké šance jsme si dnes vypracovali, ale nezužitkovali jsme je,“ povzdechl si zklamaný záložník Jan Záviška. „Něco máme nacvičené, ale moc to nefunguje. Je to těžké a je to málo. Fotbal je o tom, že si musíme věřit. Zbývá jedenáct zápasů a my rozhodně nic nevzdáváme,“ dodal chrudimský fotbalista.

19. KOLO:

MFK Chrudim – SFC Opava 0:0 (0:0). Rozhodčí: Černý – Horák, Poživil. ŽK: 0:3. ČK: 1:0 (74. Šejvl). Diváci: 1100. Chrudim: Floder – Kesner, Donát, Šejvl, Sokol (67. Koželuh) – Juliš (90. Drahoš), Jan Řezníček, Průcha, Záviška, Kejř (76. Míka) – Firbacher (76. Surmaj). Opava: Digaňa – Žídek, Janoščín, M. Bílek (71. Macháček), Rychlý – Celba, Kadlec (80. Kopečný), Šigut (61. Pikul), Darmovzal, Kramář (61. Ščudla) – Rataj.

Další výsledky: Brno – Líšeň 1:3, Dukla Praha – Táborsko 0:0, Vyškov – Varnsdorf 2:0, Ústí nad Labem – Žižkov 0:0, Třinec – Prostějov 4:0, Sparta Praha B – Příbram 1:1, Vlašim – Jihlava 3:1.