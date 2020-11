Předchozí porážka s Prostějovem zapomenuta, chrudimští fotbalisté jsou psychicky znovu nahoře.

O tom, že domácí Dukla není v ideálním rozpoložení, se Chrudimští přesvědčili již v prvních minutách, herní převaha vyeskalovala nastřeleným břevnem Vernera. O minutu později se již Chrudim radovala, když centr do pokutového území umístil do branky kapitán Ondřej Kesner. Skvělý výkon do defenzivy držel chrudimské fotbalisty blíže bodům i nadále, tříbodovou radost zpečetil z pokutového kopu ve druhé půli Ladislav Mužík.

Po vítězství 2:0 se Chrudim ve druholigové tabulce posunula až na šesté místo, v sobotu doma hostí nováčka z Blanska.

Trenér Veselý: Jsou to strašně cenné body

Třináct. Chrudimský klub přivezl z hlavního města další tříbodový zisk, který mu v nevyzpytatelné, čtrnáctičlenné, tabulce dává znovu trochu klidu na práci. Za možná trochu nečekané vítězství byl vděčný i trenér chrudimského výběru Jaroslav Veselý: „Jsou to pro nás strašně cenné tři body, které byly podpořeny hodně dobrým týmovým výkonem,“ chválil své svěřence. Oproti zápasu s Prostějovem sáhl k pěti změnám, obranná čtveřice byla do jednoho muže odlišná. „Po Prostějovu jsme měli hodně šrámů a drobných zranění, masivní změny jsme neplánovali, ale stalo se. Opět se ale potvrdilo, že máme velmi slušný kádr a hráči z lavičky mi zamotali hlavu,“ popisoval chrudimský kouč.

V chrudimském táboře tak minimálně na další čtyři dny zavládla velká spokojenost. „Máme velkou radost, ale víme, co nás čeká dál. Mluvil jsem o tom, že druhá liga bude vyrovnaná, což se naplňuje na sto procent. Je potřeba si každého bodu vážit, za výhru jsme rádi, ale musíme už koukat dál,“ varuje trenér Jaroslav Veselý. Uvidíme, zda mu dobrá nálada vydrží i po sobotním zápase.

Dukla Praha - Chrudim 0:2 (0:1)



Fakta - branky: 25. Kesner, 66. z pen. Mužík. ŽK: Kozel, Rada – Verner, J. Havlena.

FK Dukla Praha: F. Rada – Dancák, Piroch, Chlumecký – D. Souček, Kovaľ (62. Hadaščok), Doumbia, Kim (73. David Kozel), Preisler – Ugwu, Krunert (62. Ayong). Trenér: R. Skuhravý.

MFK Chrudim: Mrázek – D. Hašek, Drahoš, Krištof, Trávníček – Řezníček (46. Hlavsa), Kesner (88. J. Havlena), Verner, Sokol (83. T. Dostálek) – Kang-hjon (59. Rybička), Mužík (83. Nikodem).Trenér: J. Veselý.