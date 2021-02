Lepší vstup do předposledního zápasu přípravného období si chrudimští fotbalisté ani nemohli představit. Ve druhé minutě se prosadil Ladislav Mužík, o čtvrthodinku později dorazil balon za záda jihlavského gólmana Denis Krištof. Zdálo se, že si Chrudimští dokráčí pro další přípravnou výhru. Jenže…

„V utkání jsme hráli jen prvních dvacet minut. Po druhém gólu soupeře jsme odpadli a naprosto přestali hrát. Nemyslím si, že bychom se měli takto prezentovat,“ nastiňuje další průběh zápasu trenér Jaroslav Veselý. A co přesně se událo? Ještě do poločasové přestávky stihla Vysočina čtyřmi brankami otočit skóre utkání ve svůj prospěch a zavelela tím k vítězství. Ve druhém poločase navíc dokonal hattrick Ševčík, výsledné skóre již jen kosmeticky upravil na konečných 3:5 v samotném závěru chrudimský Pavel Sokol.

„Po pauze to bylo o něco lepší, ale celkově to byl nepovedený zápas po týmové i individuální stránce. Začíná to od defenzívy a ta nám nefungovala. Dostali jsme dva góly ze standardek, vrací se nám stará bolest,“ smutní trenér MFK Jaroslav Veselý.

Premiérové minuty v dresu Chrudimi posbírala také nejnovější akvizice záložník Petr Juliš, který vstoupil na hřiště na posledních dvacet minut.

Chrudim v přestřelce podlehla Jihlavě a připsala si teprve druhou porážku v jarní přípravě. Generálkou na start jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY bude pro čtvrtý tým tabulky v sobotu vystoupení ve Vlašimi.

Jihlava - Chrudim 5:3



Fakta – branky: 27., 35. a 75. Ševčík, 9. Klobása, 45 (+4). Červ – 2. Mužík, 16. Krištof, 82. Sokol. Poločas: 4:2.

FC Vysočina Jihlava: Vejmola – Svoboda, Štefánek, Vlček, Horák – Červ, Tureček – Ritter, Ševčík, Selnar – Klobása (střídající: Křišťál, Vedral, Želazný, Chocholatý, Růžička).

MFK Chrudim: Zíma – Hašek, Drahoš, Fofana, Krištof – Mužík, Čáp, Breda, Dostálek – Yu, Rybička (střídající: Mrázek – Hlavsa, Nikodem, Kesner, Verner, Řezníček, Sokol, Juliš, Vencl).