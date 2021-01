Série tréninků bez utkání. Chrudimští si po zběsilém zápasovém tempu v úvodu zimní přípravy od utkání odpočinuli, v rámci Tipsport ligy vběhnou v Horních Počernicích proti Ústí nad Labem na trávník po celých deseti dnech. V případě vítězství se budou moci radovat z celkového prvního místa Tipsport ligy. Finanční odměna však chrudimské fotbalisty nečeká. „Před startem zimní soutěže se kluby dohodly, že si prémii pro vítěze rozdělí rovnoměrně a pokryjí tím část nákladů na testování. Částka je tak stejná pro všechny zúčastněné,“ popisuje trenér Jaroslav Veselý. Přesto bude chtít své mužstvo dovést k vítězství: „Chceme vyhrát, ale opět protočíme dvě jedenáctky. Kluci to budou chtít zvládnout a může se ukázat jejich mentální síla,“ věří úspěšný kouč čtvrtého týmu tabulky F:NL.

Čekání na výsledky

„Po jednom z přípravných zápasů mi z ničeho nic nateklo koleno,“ popisoval začátek svých problémů sám gólman Lukáš Mrázek.

I přesto, že nadále trénuje s týmem, vyčkává, co ukáží výsledky magnetické rezonance: „Věřím, že to nebude nic vážného. Jen při tréninku vynechávám nějaká cvičení,“ popisuje autor šesti čistých kont podzimní části druholigové sezony. Sám Mrázek doufám v brzký návrat do plného procesu: „Fotbal zranění přináší. Snad budu brzy zpět a budu moci pomoci týmu,“ uzavřela chrudimská jistota v brance Lukáš Mrázek.