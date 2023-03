Chrudimští fotbalisté vstoupili do prvního jarního zápasu na hřišti Jihlavy se třemi novými tvářemi v základní sestavě. V chladném počasí se hrál na stadionu v Jiráskově ulici v úvodu poměrně opatrný fotbal, ani jeden z celků nechtěl udělat zásadní chybu, jenž by soupeři darovala výhodu.

A tak se poměrně dlouho čekalo na nějaké zakončení na jednu či druhou branku čekalo. I přesto, že častěji u balonu byli domácí, jejich centry z obou stran chrudimská defenzíva v pokutovém území velmi pozorně hlídala. A tak měl první šanci Tomáš Jedlička, který branku Vysočiny minul, stejně jako o chvíli později Petr Průcha tvrdým projektilem z velké dálky. Brankář Floder pro změnu sbíral do náruče jen nevýrazné hlavičky soupeře, asi nejvíce ho prověřil Araujo-Wilson, pro jehož pokus musel až k pravé tyči.

Jednu z největších příležitostí prvního poločasu tak měla Chrudim. Novic v chrudimském dresu Václav Svoboda mohl svoji premiéru okořenit vstřelenou brankou, opřel se do odraženého míče zpoza pokutového území, ale branku Vysočiny nakonec o kousek minul.

Ani po přestávce se obraz hry nijak výrazně neměnil, šancí bylo pomálu. Tu největší jihlavskou příležitost měl šest minut po příchodu z kabin Lukáš Fila, jenže z dobré pozice hlavičkoval nad branku Jiřího Flodera. Na opačné straně zakončoval centimetry mimo útočník Tomáš Jedlička po hodině hry, jeho přízemní pokus z malého vápna ale také prostor mezi třemi tyčemi nenašel.

Tu největší senzaci si však chrudimský brankář Floder vybral v 83. minutě, když sebral tisiciprocentní gólovku z malého vápna Jakubu Selnarovi, o několik sekund později pro změnu vyškrábl z pod břevna hlavičku Talla. Zbytek zápasu už nic zajímavého nenabídl a Chrudim tak odvezla z Jihlavy cennou remízu 0:0!

„Byl to klasický první zápas po přestávce. Ani nám, ani soupeři se nedařilo podle představ. V prvním poločase držela míč více Jihlava, šance jsme ale měli více my. Druhý poločas byl bez šancí až do 80. minuty, kdy Jirka Floder chytil jeden nebo dva góly. Hráli jsme venku, jeli jsme sem bojovat, získali jsme bod a jsme s ním spokojení,” zhodnotil duel trenér Chrudimi Radek Kronďák.

FC Vysočina Jihlava - MFK Chrudim 0:0

Fakta - rozhodčí: Kotala – Bureš, Žurovec. ŽK: 2:0. Diváci: 479. Jihlava: Jágrik – T. Svoboda, Křišťál, Gabriel, Peřina – Lacko, Tureček – Ogiomade (74. Zoubele), Selnar (88. Křehlík), L. Fila (59. Zahradník) – Araujo-Wilson (74. Tall). Chrudim: Floder – Halász, Hašek, Míka, V. Svoboda II – Sotorník (90+1. Skwarczek), Řezníček, Kodýdek (77. Kejř), Průcha, P. Juliš (46. Kesner) – Jedlička (69. Firbacher).